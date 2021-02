Polícia Federal apreende cinco mil reais em notas falsas na Serra Catarinense

Nesta segunda-feira de carnaval, (15/02), a Polícia Federal prendeu em flagrante um cidadão de iniciais M. M. R, 39 anos em Lages, após o mesmo receber uma encomenda de dinheiro falso.

O material foi postado via Correios, a partir do Estado de Minas Gerais. Por meio de trabalho conjunto com a Coordenação de Segurança dos Correios, foram identificados indícios de que tratava-se de encomenda ilícita.

Então uma equipe da Polícia Federal acompanhou a entrega da encomenda suspeita, cujo endereço do destinatário ficava no Bairro Santa Rita em Lages. Após a efetivação da entrega, o suspeito foi abordado e a encomenda foi aberta, constatando-se a existência de 100 cédulas falsas de R$ 50,00, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda falsa.

O elemento preso em flagrante, e que já possuí antecedentes criminais diversos, responderá agora pelo crime de adquirir moeda falsa, cuja pena prevista no artigo 289, §1º do Código Penal é de 3 a 12 anos de reclusão.

Devido a grande quantidade de cédulas falsas apreendidas, os números de série destas serão comparados com outras notas falsas já encontradas na região, visando esclarecer se o cidadão atuava como distribuidor para a Serra Catarinense.

Com informações Jornal O Momento