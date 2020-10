Pesquisa de satisfação agiliza resolução de problemas no Hospital Infantil Joana de Gusmão

Todos os dias um representante da direção do Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) visita unidades do hospital com uma missão: ouvir dos familiares dos pequenos pacientes suas avaliações sobre o atendimento e a estrutura oferecida.



A pesquisa de satisfação à beira-leito, implantada na atual gestão, serve como indicador, mostrando onde estão os problemas e as oportunidades de aprimoramento.



Nesta terça-feira, 20, direção e representantes de setores do hospital estiveram reunidos para avaliação dos resultados de setembro, mês em que a pesquisa foi ampliada para mais três unidades, totalizando 109 entrevistas. A quantidade de ótimo e bom aumentou com relação aos meses anteriores.



“O objetivo da pesquisa é solucionar eventuais reclamações e levar a diante sugestões de melhorias enquanto o paciente está internado. O modo tradicional, ou seja, o retorno telefônico após a internação, não é tão eficaz quanto resolver de forma imediata. É uma iniciativa inovadora que está mostrando resultado, pois o paciente percebe essa predisposição dos servidores e fica grato por isso”, salienta o diretor-geral do HIJG, Flamarion da Silva Lucas.

Elogios e sugestões

Janaina Ribeiro, mãe do pequeno Kadu Apolo Cidade, internado no hospital, participou da pesquisa nesta segunda quinzena de outubro e elogiou o atendimento no HIJG. “Quando ele tinha três anos fez uma cirurgia aqui no hospital infantil e, desde aquela época, o atendimento já era muito bom”, relata.



Acompanhante do neto na internação, Nestor Fabian Centeno é mais um familiar satisfeito com o atendimento. “Os médicos são muito atenciosos e as enfermeiras também, bastante carinhosas com os pequenos. O ambiente é limpo e a comida boa”, pontua.



Além dos elogios, que são recebidos com gratidão pela equipe hospitalar, as reclamações são avaliadas com cuidado. Problemas como demora na entrega das refeições, além dos referentes a higiene e limpeza, manutenção e outros, já foram solucionados no período por causa da pesquisa de satisfação.



O projeto piloto começou em março de 2020 em uma unidade, com 22 entrevistados. A pandemia da Covid-19 interrompeu as entrevistas por dois meses, sendo retomadas em junho, no setor de Oncologia. A partir de setembro é que a pesquisa foi para as demais unidades do hospital.



Por Bruna Borges / SES

Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES