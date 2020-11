Programa de Aquisição de Alimentos deve movimentar mais de R$4,5 milhões em SC

A Epagri está auxiliando os agricultores familiares na organização dos documentos necessários para inscrição no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), cujo edital está aberto até o dia 9 de novembro. O programa prevê movimentar mais de R$4,5 milhões no estado ao adquirir alimentos dos agricultores familiares para entregar a entidades de assistência social. Os candidatos devem ter Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP/Pronaf), na modalidade pessoa física.

O edital é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SDS) em parceria com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea/SC). “O PAA incentiva a agricultura familiar ao mesmo tempo em que promove o acesso ao alimento às famílias em situação de vulnerabilidades social e insegurança alimentar e nutricional”, explica Luciane Martins May, coordenadora estadual do Programa de Aquisição de Alimentos.

Os alimentos serão distribuídos aos municípios com os maiores índices no mapeamento de insegurança alimentar e nutricional. Veja mais informações aqui.

No vídeo a seguir, veja como a Epagri atua no assessoramento e no apoio aos agricultores e suas organizações para inserção dos negócios nos mercados institucionais, como é o caso do PAA.https://www.youtube.com/embed/Ky-hG68RZlETAGS: ACESSO AO ALIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE

Fonte Epagri