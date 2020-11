lavouras em Sistema de Plantio Direto em Hortaliças são mais resistentes à estiagem

Lavouras conduzidas no Sistema de Plantio Direto em Hortaliças (SPDH) em Santa Catarina são mais resilientes à estiagem e fortalecem o solo, garantindo a produção, explica o extensionista da Epagri Marcelo Zanella no programa de rádio Panorama Agrícola desta segunda-feira, 16 de novembro. Além disso, são mais eficientes no uso da água. Para minimizar as efeitos da estiagem, além do SPDH, a Epagri executa uma série de ações da Secretaria de Estado da Agricultura. O diretor de Extensão Rural, Humberto Bicca Neto, fala dessas medidas no programa de hoje.

Na terça-feira, dia 17 de novembro, o Panorama Agrícola traz informações sobre proteção de nascentes, fontes de água modelo Caxambu. O diretor de Desenvolvimento Institucional da Epagri, Célio Haverroth, destaca a segurança jurídica do processo a partir de nova resolução do Consema (Conselho Estadual do Meio Ambiente). Tem também, na terça, a programação do segundo dia do Senafrut (Seminário Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado).

Na quarta, dia 18, o programa de rádio da Epagri divulga a campanha para produção de ovos na agricultura familiar de Criciúma, projeto que beneficiou 70 famílias só este ano, de acordo com a extensionista Lidiane Camargo.

Métodos para um bananal orgânico com baixo índice de Sigatoka estão no Panorama Agrícola de quinta-feira, com o pesquisador Marcio Sônego, da Estação Experimental de Urussanga.

Na sexta, dia 20, tem produção apícola no Alto Vale do Rio do Peixe, com o extensionista Maurício Prates dos Santos, e produção orgânica de hortaliças, como fazer, com Rafael Morales, pesquisador da Estação Experimental de Itajaí.

Fonte: Panorama Agrícola