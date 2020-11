Mapa avalia seguros agrícolas de olerícolas

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) realizará no dia 20 de novembro, às 15h, uma videoconferência do projeto Monitor do Seguro Rural, dedicada aos seguros agrícolas de olerícolas de tomate, cebola, alho, batata, pimentão e mandioca.

O objetivo é avaliar os produtos e serviços ofertados pelas seguradoras e propor aperfeiçoamentos nos seguros agrícolas dessas atividades. Para participar da videoconferência basta acessar o link da plataforma Teams na data e horário agendados.

O trabalho é coordenado pelo Departamento de Gestão de Riscos do Mapa e terá a participação de produtores com o apoio das entidades representativas do setor, cooperativas, associações, revendas de insumos, companhias seguradoras, empresas resseguradoras, corretores, peritos e instituições financeiras.

O seguro agrícola de olerícolas é ofertado por 10 companhias de seguro habilitadas no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) em praticamente todas as regiões produtoras, variando as seguradoras ofertantes conforme a região.

Seis estados se destacam na contratação de seguros olerícolas: São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O estado de São Paulo lidera as contratações em 2020 até o momento com 38% da área total segurada de olerícolas, que atingiu 51 mil hectares no país, aumento de 89,6% em relação a área segurada em 2019.

Em 2020 já foram contratadas 3.738 apólices de seguro de olerícolas, sendo que tomate e cebola somam mais de 3 mil apólices. O valor segurado computado até começo de novembro foi de R$ 704 milhões.

Fonte: Revista Cultivar