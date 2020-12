Estudo da Epagri com UFSM sobre produtividade do milho insere SC em projeto mundial de segurança alimentar

A Epagri e a equipe FieldCrops da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) se uniram para estimar o potencial de produção e identificar lacunas de produtividade do milho em Santa Catarina. A pesquisa está sendo realizada nas lavouras de produtores em 42 municípios do estado para buscar formas de elevar a produção desse grão por meio do manejo, considerando a atual área de cultivo.

O projeto integra o Global Yield Gap Atlas (GYGA), um esforço mundial desenvolvido em 74 países, voltado para a segurança alimentar e a autossuficiência na produção de alimentos. A iniciativa da pesquisa partiu da Epagri em parceria com a equipe FieldCrops da UFSM, por meio do professor Alencar Zanon, que lidera o GYGA no Brasil.

Dentro do estudo, cabe à Epagri captar e analisar os resultados das lavouras de milho nas propriedades rurais participantes. A produtividade real das lavouras de milho será obtida por meio de 400 questionários, aplicados em dois anos agrícolas (2020/2021 e 2021/2022) pelos extensionistas e pesquisadores da Empresa. Já a produtividade potencial será estimada por meio de rodadas com o modelo Hybrid-Maize, que será validado para Santa Catarina. Com todos os dados levantados, a lacuna de produtividade de milho no estado será obtida a partir da diferença entre a produtividade potencial e a produtividade média.

Informações: Leandro do Prado Ribeiro, pesquisador da Epagri no Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar (Cepaf): leandroribeiro@epagri.sc.gov.br ou (49) 2049 7563.

