Vendaval faz homem se agarrar em portão no Paraná

Vídeo impressionante está circulando nas redes sociais e mostra o momento exato em que um homem acaba passando por momentos de grande tensão, devido a um fenômeno conhecido como mega explosão que é quando uma forte ventania acompanhado muitas vezes de granito atinge algumas cidades.

Segundo as informações das autoridades locais a micro-explosão aconteceu, ocasionando ventos quê foram até 100 Km, acompanhado de muita chuva a presença de drones o que acabou surpreendendo o homem que estava caminhando na rua na hora em que a forte ventania começou e ele segurar no portão da casa para não ser arrastão.

Todas as imagens foram registradas através da câmera de segurança do local, e registrou a força do vento que acabou deixando o homem assustado e por pouco não aconteceu uma verdadeira tragédia. A identidade do homem que aparece nas imagens não foi revelada esse estado de saúde também não foi revelado pela reportagem que mostrou tudo que aconteceu

O fenômeno que aconteceu na cidade de Cafelândia no Paraná é muito comum de acontecer nessa época do ano principalmente pela baixa umidade do ar e acaba sendo favorável para a criação de um temporal que acabou assustando a todos que viram as imagens.

