SENAR disponibiliza novas cartilhas online para aperfeiçoamento no meio rural

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) disponibilizou quatro novas cartilhas para os interessados em aprofundar os conhecimentos em agricultura de precisão, reflorestamento e mecanização agrícola.

O material, que é gratuito, está disponível para download na Estante Virtual Coleção Senar no link: www.cnabrasil.org.br/senar/colecao-senar.

A cartilha “Reflorestamento: viabilização econômica, implantação e comercialização” explica os detalhes da adequação ambiental e a escolha correta das espécies florestais, além de mostrar como o reflorestamento de espécies comerciais pode contribuir para a geração de renda e a melhoria do bem-estar das famílias rurais.

Na área de agricultura de precisão são duas novas cartilhas. Uma delas, com o título “Agricultura de precisão: operação de semeadora adubadora à taxa variável” mostra o passo a passo de forma clara, acessível e ilustrada de como deve ser feita a operação dessas máquinas na semeadura.

A outra aborda o tema “Agricultura de precisão: monitor de colheita”, em que detalha como usar a ferramenta e o que fazer com os dados coletados no campo para que os produtores rurais tenham condições de tomar as melhores decisões em busca da viabilidade econômica e da redução do impacto ambiental.

Já a cartilha “Mecanização: aplicação de corretivos e fertilizantes com distribuidor centrífugo autopropelido” descreve as tecnologias de automação com georreferenciamento, os aspectos legais e de segurança de operação, preservando a saúde e a segurança do trabalhador.

As cartilhas possuem o recurso QR Code, que permite ao leitor apontar a câmera do celular para o código e obter informações adicionais que irão auxiliar no aprendizado.

Além dessas cartilhas, a estante virtual tem mais de 180 títulos para ajudar os produtores e trabalhadores rurais, além de pessoas interessadas em se aperfeiçoar em diversas áreas do meio rural.

Para conhecer as demais cartilhas, acesse: https://www.cnabrasil.org.br/senar/colecao-senar.