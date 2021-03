Já ouviu falar no araçá? Conheça as propriedades medicinais desse alimento

Fazendo parte da mesma família da jabuticaba e da goiaba (família Mirtacea), o araçá é uma fruta que possui espécies variadas. O nome araçá vem do tupi e significa “planta que tem olhos”, em alusão às suas sépalas, que dão a aparência de um olho no fruto. É uma planta arbustiva, cujo fruto tem o sabor bem parecido com o da goiaba, embora seja um pouco mais ácido e com perfume mais marcante. Existem diversas espécies de araçá, sendo as mais comuns o araçá-vermelho, o araçá-de-cora, o araçá-de-praia, o araçá-do-campo, o araçá-do-mato, o araçá-pera, o araçá-rosa e o araçá-piranga.

O araçá é uma fruta pequena, arredondada, com sementes, e a cor de sua polpa varia de acordo com a espécie.

Seus frutos são de cor vermelha, atraem a fauna e podem ser consumidos in natura ou na forma de doces, geleias ou sucos. Pode ser encontrado desde a Bahia até o Rio Grande do Sul e possui grandes quantidades de vitamina A, B e C, além de proteínas e carboidratos. O óleo retirado de suas folhas é empregado como antidiarreico e antibiótico, por apresentar forte atividade contra bactérias. Suas raízes são utilizadas como diuréticas e antidiarreicas.

O araçá pode ser utilizado também para a recuperação de áreas degradadas, pois tem crescimento rápido e atrai a fauna. Sua frutificação ocorre na primavera e no verão.

Frutos: amadurecem de setembro a março; são bagas arredondadas, verdes ou amareladas (há variedades vermelhas), coroadas pelo cálice persistente, de polpa suculenta esbranquiçada, semelhante a uma goiaba pequena e de sabor mais azedo. As sementes são dispersadas por animais, principalmente pássaros.

Usos do araçá

O fruto pode ser consumido em sua forma natural, podendo ser usado na fabricação de sucos ou ainda doces em pasta, geleias ou cristalizados.

É rico em vitaminas A, B, C, antioxidantes, carboidratos e proteínas, sendo indicado para o tratamento de prisão de ventre, gripe, resfriado, infecções, nervosismo e ansiedade, além de atuar no combate ao excesso de ácido úrico e à retenção de líquidos. É ainda rico em ferro, cálcio e fósforo, sendo usado também para combater inflamações da garganta, boca, intestinos e órgãos genitais, além de atuar como anti-hemorrágico.

O óleo extraído das folhas é utilizado para o tratamento da diarreia e ainda apresenta ação antibiótica.

O suco feito com o fruto pode ser usado para tratamentos de saúde devido ao seu alto valor nutricional e ao baixo teor de açúcar, além da grande quantidade de compostos fenólicos, vitaminas e sais minerais.

VALOR NUTRICIONAL DO ARAÇÁ

Fonte: DONADIO, L.C.; ZACCARO, R.P. Valor nutricional de frutas.

Araçá é rica em vitaminas e minerais, nutrientes importantes para a nossa rotina

Para se ter uma noção das propriedades nutritivas da fruta, apenas 100 gramas de araçá-rosa possuem 292 mg de potássio, um nutriente muito importante para a nossa rotina, que ajuda a manter a saúde dos músculos e do coração. Ela também é fonte de cálcio, ferro, fósforo e proteínas, além de ser rica em vitaminas A, do complexo B e C.

Fruta exótica é excelente para tratar gripes e resfriados

Justamente por ser rica em vitamina C, a araçá-rosa é um alimento excelente para se manter livre de gripes e resfriados! Sua polpa conta com antioxidantes poderosos (como carotenóides e antocianinas) que protegem e defendem o organismo da ação de moléculas nocivas (radicais livres) e que podem ser consumidos através do preparo de sucos e chás da fruta.

Araçá-rosa é considerado um alimento com propriedades medicinais

Devido a sua riqueza nutricional, o araçá-rosa é considerado um antimicrobianas em sua composição e características antibióticas em suas folhas. Além disso, a fruta é relacionada ao tratamento de estresse e quadros clínicos de ansiedade e depressão.

Fruta araçá-rosa também é rica em fibras alimentares

Outro nutriente merece destaque nessa fruta exótica são as fibras alimentares. Graças a essa substância, o consumo de araçá-rosa reduz o risco de doenças cardiovasculares e ajuda a regular as funções do intestino, evitando problemas como a prisão de ventre. O alimento também é indicado para quem sofre de diabetes – já que as fibras retardam a absorção do açúcar no organismo – e para os que desejam emagrecer de forma saudável.

Com informações Toda Fruta , Conquiste sua Vida