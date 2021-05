Fapesc seleciona bolsistas para desenvolver inovações para a agricultura e o agronegócio em SC

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) seleciona 12 bolsistas que serão responsáveis pela implementação e operação do Programa Agroinovação SC. O edital 11/2021 foi lançado em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR). O valor das bolsas é de R$ 4 mil e as inscrições vão até 17 de maio.

Os interessados podem se inscrever diretamente na plataforma da Fapesc. Para saber mais informações, acesse o edital completo ou envie sua dúvida para inova.gov@fapesc.sc.gov.br.

A seleção dos bolsistas vai permitir a busca de profissionais que possam desenvolver atividades-chave para conectar a inovação, o fomento de soluções inovadoras com os desafios detectados dentro da estrutura relacionada à agricultura e ao agronegócio catarinense.

“O Programa Agroinovação SC visa colocar o estado na vanguarda dos projetos de inovação para o agro brasileiro e tornar Santa Catarina referência internacional como gerador de tecnologias inovadoras para as cadeias produtivas do agronegócio e da agricultura familiar”, explica o gerente de Monitoramento de Projetos e Ações da SAR, Alexandre Conceição Neto.

Os bolsistas, de diversas áreas, serão responsáveis pelo gerenciamento de projetos que fomentem a inovação na área de agricultura, agropecuária e pesca em Santa Catarina. O investimento nesse projeto, que será executado ao longo de 12 meses, chega a R$ 1,2 milhão.

Segundo o presidente da Fapesc, Fábio Zabot Holthausen, também é papel da fundação fomentar ações de ciência, tecnologia e inovação para os setores públicos. “Com o Programa Agroinovação SC buscaremos possibilitar a formação de novos pesquisadores sobre o tema e acelerar a implementação de ações ligadas à inovação para o agronegócio. Santa Catarina é um estado com grande potencial e a inovação vai acelerar esse desenvolvimento”, destaca.

O edital faz parte do Programa #Fapesc@Gov + Pesquisa & Inovação, que tem como objetivo levar pesquisa e inovação para os órgãos públicos do Governo do Estado. Além da Agricultura, já fecharam parceria com a Fapesc a Secretaria do Estado de Administração, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina e a Universidade do Estado de Santa Catarina.

Por Gisele Krama

Assessoria de Imprensa Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de SC – Fapesc