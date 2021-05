Antiga casa na Praça João Ribeiro dará lugar ao moderno Centro de Informações Turísticas em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim inicia a retirada da antiga “casinha do papai noel”, da Praça João Ribeiro, tendo em vista que no local será construído um novo Centro de Informações Turísticas para atender melhor os visitantes e a imprensa na alta temporada de inverno.

A nova e moderna casa será construída em alvenaria, um chalé de cerca de 80m² em dois pavimentos, o segundo com sacada e vista panorâmica para a Igreja Matriz, além desta obra haverá a remodelagem do laguinho incluindo chafariz com iluminação de led, dentre outras melhorias em todo o espaço da Praça.

A revitalização total da praça tem o investimento de R$ 250 mil com recursos do Governo Federal através de emenda parlamentar da Deputada Federal Carmen Zanotto (Cidadania), e contrapartida do município.

A Secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Adriana Cechinel Schlichting afirma que a Praça João Ribeiro é um dos principais pontos turísticos de São Joaquim, que junto com a Igreja Matriz formam um cartão postal. “O local atrai turistas tornando um ponto de parada obrigatório para os registros fotográficos que identificam a cidade, o que justifica melhorias constantes na Praça com o objetivo de melhorar o aspecto visual e tornar o ambiente mais agradável ao turista e a população que busca um espaço de lazer”, destaca a secretária.

“Essa é uma demanda de muito tempo, a própria população nos cobrava por esse embelezamento na parte turística. A Praça João Ribeiro é uma referência na cidade e ganhará essa revitalização, precisamos continuar fazendo a manutenção do nosso patrimônio público, incentivando o turismo e dando qualidade de vida aos nossos visitantes e moradores”, finaliza o Prefeito Giovani Nunes.

Foto: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim