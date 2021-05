Capacitação técnica on-line na produção de grãos começa dia 12 de maio

De maio a agosto de 2021, a Epagri vai reunir agricultores e profissionais da área agrícola na capacitação técnica on-line sobre produção de grãos, que será realizada no canal de capacitações da Empresa, no YouTube. O conteúdo será distribuído em sete etapas, ministrado sempre às quartas-feiras. A primeira delas será no dia 12 de maio e vai abordar o potencial agronômico e a escolha de cultivares de trigo. O evento é gratuito, não precisa de inscrição prévia e terá emissão de certificados.

O coordenador da capacitação, Donato Lucietti, explica que os interessados podem participar dos encontros de forma independente. No evento serão abordadas temáticas relacionadas às culturas do trigo, milho, feijão e soja, como escolha de cultivares, manejo da cigarrinha-do-milho e das principais doenças da cultura do trigo, transgenia, ferrugem da soja, melhoramento genético para cultura de feijão em Santa Catarina e manejo da fertilidade do solo para sistemas de cultivos de grãos.

A seguir, confira a programação do evento. Para participar, basta clicar na palestra desejada para ser direcionado à página da capacitação.

Programação da capacitação técnica on-line na produção de grãos

12/05, das 15h às 17h – Potencial agronômico e escolha de cultivares de trigo. Instrutor: Sydney Antonio Frehner Kavalco

19/05, das 19h às 19h40 – Enfezamento do milho: etiologia e transmissão dos patógenos. Instrutora: Maria Cristina Canalle

19/05, das 19h40min às 21h – Cigarrinha-do-milho: Bioecologia e manejo. Instrutor: Leandro do Prado Ribeiro

09/06, das 19h às 21h – Manejo das principais doenças da cultura do trigo. Instrutor: João Américo Wordell Filho

23/06, das 15h às 17h – Perspectiva do melhoramento genético para cultura de feijão em SC. Instrutor: Sydney Antonio Frehner Kavalco

07/07, 19h às 21h – Transgenia no manejo integrado de pragas. Instrutor: Rodolfo Vargas Castilhos

11/08, 19h às 21h – Manejo da fertilidade do solo para sistemas de cultivos de grãos. Instrutora: Fabiana Schmidt

25/08, 19h às 21h – Experiências com manejo integrado de pragas e ferrugem da soja. Instrutores: Eduardo Briese Neujahr e Donato João Noernberg

Serviço:

O quê: Capacitação técnica on-line na produção de grãos

Quando: de 12 de maio a 25 de agosto de 2021

Local: canal de capacitações on-line da Epagri, no YouTube

Mais informações e entrevistas: Donato Lucietti, coordenador do curso, pelo fone (48) 99816-8080

Por Gisele Dias

Assessoria de imprensa Epagri