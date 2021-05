Epagri lança na quarta-feira ação estadual de capacitação para jovens rurais e do mar

A Epagri realiza na quarta-feira, 19, às 20h, o lançamento estadual da Ação Jovem Rural e do Mar, que vai capacitar ao longo do ano 320 pessoas com idade entre 18 e 29 anos que atuam nesses meios em Santa Catarina. O lançamento acontece no canal de capacitações da Epagri no YouTube.

Desde 2012, a Epagri investe na capacitação de jovens agricultores e pescadores, com objetivo de prepará-los para assumir o protagonismo nas suas propriedades. Como as atividades são essencialmente presenciais, precisaram ser paralisadas no ano passado em decorrência da pandemia. Neste ano, o projeto foi reformulado para adaptar-se aos protocolos estabelecidos para controle da crise sanitária.

“As ações presenciais, realizadas em nossos centros de treinamentos, que consideramos fundamentais, ficaram para o segundo semestre de 2021, caso a pandemia permita, porque queremos fazer com muita segurança”, explica Marcia da Rosa Gomes, coordenadora do programa Capital Humano e Social da Epagri.

Neste primeiro semestre as capacitações acontecem de maneira on-line, ou híbrida, de acordo com a decisão de cada região. Marcia explica que em alguns municípios estão sendo conduzidas ações práticas, sem aglomeração. Em outros municípios os extensionistas da Epagri estão fazendo atendimentos individuais nas propriedades das famílias dos jovens, com o objetivo de pôr em prática o conteúdo da capacitação.

Linhas de crédito

A final do segundo semestre, quando os alunos tiverem concluído o curso, eles poderão acessar linhas de créditos para colocarem prática os projetos que desenvolveram ao longo do ano para aprimorar suas propriedades. Cada um terá direito de acessar até R$30 mil para seu projeto individual. Para projetos desenvolvidos em grupo, o limite de verba é R$90 mil. Eles terão direito ainda ao programa Conecta Jovem, que prevê uma verba de R$ 5mil para cada jovem adquirir equipamentos de informática. O governo estadual paga a metade desse valor e o jovem tem três anos para pagar sua parte.

O trabalho da Epagri para capacitar jovens rurais teve início em 2012 com a primeira turma do curso de Liderança, Gestão e Protagonismo. Em 2015 os jovens do mar foram incluídos no programa. Até 2019 a Epagri capacitou 2.468 homens e mulheres nesta ação. Para 2020 estavam inscritos 389 alunos, mas a atividade foi cancelada diante das restrições estabelecidas pela pandemia.

Em 2018, a Epagri realizou pesquisa com 1060 jovens que participaram das capacitações e 93,7% afirmaram que pretendem continuar na agricultura. Eles também foram questionados sobre mudanças nas relações familiares e 83,9% responderam que perceberam alterações, com interesse da família em novos conhecimentos, os pais acatado sugestões dos filhos, novas maneiras de dividir as tarefas nas propriedades, entre outras.

De acordo com Marcia, o apurado na pesquisa só veio reforçar o entendimento da Epagri de que o curso efetivamente está contribuindo para que os jovens queiram ficar nas propriedades em busca de qualidade de vida. O trabalho também ressaltou a importância de se aliar políticas públicas a processos educativos. Temos plena convicção, por análise teórica e metodológica, que esta é a forma mais eficaz de trabalhar com este público”, atesta a coordenadora do Programa Capital Humano e Social.

Informações e entrevistas

Marcia da Rosa Gomes, coordenadora do programa Capital Humano e Social da Epagri, pelo fone (47) 99635-3304

Por Gisele Dias

Assessoria de imprensa Epagri