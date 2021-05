POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL PARTICIPA DO EVENTO MAIO AMARELO PROMOVIDO PELA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

A Polícia Militar Ambiental (PMA) participou do evento “Maio Amarelo” promovido pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o evento teve como objetivo a continuidade dos trabalhos de Educação para Trânsito que foram realizados durante o mês de abril nas escolas da região.



Durante o evento, a PMA montou o Stand de Educação Ambiental, onde ficaram expostos alguns materiais aprendidos pelas guarnições e o material que é utilizado para sensibilização dos jovens referente as causas ambientais.



Participaram do evento 30 Alunos do EEB Antonieta Silveira Palmeira e 30 Alunos do EEB Padre Antônio Vieira – Anita Garibaldi os quais puderam conhecer um pouquinho mais sobre os trabalhos realizados pela Polícia Militar de Santa Catarina.

Informações Policia Militar Ambiental Lages