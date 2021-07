Epagri promove capacitação on-line sobre agroecologia na terça-feira

A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) apresenta nesta terça-feira, 13, às 19 horas, um programa de capacitação on-line que tem como tema a agroecologia. A apresentação acontece no canal do YouTube da empresa. Desta vez, o público-alvo não é formado por agricultores, como é costume nas atividades da Epagri, mas sim pela população urbana, já que o tema é ‘Conectando agricultores e consumidores’.

O objetivo do evento é “despertar a consciência dos consumidores para irem ao encontro dos produtores de alimentos agroecológicos”, conforme explicou Glauco Lindner, extensionista da Epagri em Rio do Sul e um dos organizadores da ação. Ele acrescenta que, apesar de ser voltado para a região do Alto Vale do Itajaí, a capacitação pode trazer informações importantes para consumidores de outras regiões. “Temos que aumentar o nível de compreensão que a pessoa urbana tem sobre os alimentos orgânicos e agroecológicos, mostrando, por exemplo, que às vezes é preciso fazer um esforço para adaptar o cardápio ao que está sendo produzido em cada época”, disse.

Organização de consumidores

A programação do evento inclui a experiência de organizações de consumidores em São Paulo e em Florianópolis, para compra de alimentos agroecológicos. Da capital paulista, virá o relato de um grupo de 30 famílias urbanas que se uniram para apoiar um produtor rural que fornece alimentos sustentáveis, no modelo Comunidade que Sustenta Agricultura (CSA), tendo, inclusive, financiado a compra de um terreno para o agricultor. O exemplo de Florianópolis vem da Célula de Consumo Responsável (CCR), um grupo de pessoas que compra cestas fixas de produtores agroecológicos. As cestas são montadas de acordo com os produtos da época, com folhosas, frutas, legumes, raízes, temperos ou chás.

Além dos relatos dos consumidores, a programação inclui quatro vídeos sobre experiências de produção e comercialização de alimentos agroecológicos ou orgânicos. Nos vídeos, os produtores vão relatar suas realidades e dificuldades e as vantagens que encontram em suas rotinas profissionais.

Mapeamento

O público da capacitação vai conhecer também um mapa que localiza produtores de alimentos agroecológicos ou orgânicos na região do Alto Vale. Glauco contou que o trabalho foi realizado a partir de informações geradas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). “A ideia é que esse mapeamento mostre aos consumidores da região onde estão os agricultores agroecológicos e sirva como piloto para que a Epagri possa estendê-lo para todo o Estado”, ponderou o extensionista.

Por fim, os participantes do evento serão brindados com a receita de um prato preparado com alimentos agroecológicos.

O tema da agroecologia é trabalhado pela Epagri do Alto Vale do Itajaí há mais de 20 anos. Por volta dos anos 2000 a região organizou o primeiro seminário estadual sobre o assunto. Ao longo das duas últimas décadas, foram realizados outros eventos regionais e estaduais. Estava agendado para 2020 mais um encontro regional de agroecologia no Alto Vale, que foi adiado por causa da pandemia. A alternativa foi transformar o evento no encontro virtual que acontece nesta terça-feira.



Serviço

O que: agroecologia: capacitação em agroecologia conectando consumidores e agricultores

Quando: terça-feira, 13 de julho, às 19h

Onde: no canal de capacitação on-line da Epagri:https://www.youtube.com/watch?v=FhaJDm0JDFQ

Informações e entrevistas

Glauco Lindner, extensionista da Epagri em Rio do Sul: (47) 98812-9382

Por Gisele Dias, jornalista Epagri