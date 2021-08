Pavilhão da agricultura familiar terá 210 estandes na Expointer 2021

O pavilhão é o mais visitado na Expointer e deve contar com a participação de 126 municípios do Rio Grande do Sul, além de outros três estados.

O Pavilhão da Agricultura Familiar da 44ª edição da Expointer já está sendo preparado para receber seus visitantes Um total de 228 empreendimentos, distribuídos em 210 estandes, estará presente à feira, que acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), de 4 a 12 de setembro. Serão oferecidos alimentos orgânicos, artesanato, queijos e embutidos, vinhos e espumantes, cachaças, produtos de agroindústrias, entre outros. Este ano, participam 126 municípios do Rio Grande do Sul, além dos estados de Amapá, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

“O espaço é uma das áreas preferidas dos gaúchos, pelo acolhimento realizado pelas famílias. Acredito que, com a possibilidade do acesso ao público durante a Expointer, a agricultura familiar sairá mais fortalecida em 2021, uma vez que é neste momento que as comunidades terão acesso a clientes que não consomem seus produtos rotineiramente”, pontua a secretária da Agricultura, Silvana Covatti.

Com informações Canal Rural