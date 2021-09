Cabanha Caiapiá realiza o seu 1º Leilão de Devon, Aberdeen, Braford e Guzerá em São Joaquim

A Cidade de São Joaquim sedia na data de hoje, 02 de Setembro, o Leilão Virtual da Fazenda e Cabanha Caiapiá, a partir das 18h com transmissão ao vivo, na internet, pelo canal do Youtube @camargoagronegócios diretamente do Parque Nacional da Maçã.

O leilão trará animais das raças Devon, Aberdeen, Braford e Guzerá, todos com uma excelente genética e aclimatados nos campos de altitude da Serra Catarinense.

O novo modelo de leilão, diante da pandemia, fez com que o antigo modelo fosse substituído em quase 100% pelas vendas virtuais. O comprador passou a acompanhar a apresentação online e a maioria das vendas teve médias e receitas até 80% maiores, superando de longe as expectativas das empresas e dos proprietários dos animais. Por isso o Leilão Online tem sido tão relevante e os resultados surpreendem positivamente e esta é aposta, também dos criadores de gado em São Joaquim.

Este é o primeiro Leilão da Cabanha Caiapiá onde serão ofertados mais de 300 animais entre eles, gado com cruzamento industrial, animais de elite selecionados, touros e vacas PO (puro de origem) Devon, Guzerá, Braford e Aberdeen Angus.

“O comprador que adquirir os animais hoje, durante o leilão, tanto os animais puros quanto os cruzados, estarão bem servidos, pois são animais de alta genética e descendentes de campeões em Palermo na Argentina, finalistas da Expointer e campeões de vários concursos de raça. Uma linhagem destacável e o comprador que adquirir esses animais no leilão estará muito bem servido justamente com essa genética superior.” Destacou Jefferson Oliveira da Cabanha Caipaiá