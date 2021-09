Que ronquem as máquinas! São Joaquim será anfitriã do Transcatarina 2021

Conhecida nacionalmente pelo frio, neve, maçãs e vinho finos de altitude, a cidade de São Joaquim estreia no Transcatarina, que será realizado de 26 a 30 de outubro, com largada e chegada, em Fraiburgo e Tubarão, respectivamente. O roteiro terá cerca de 800 quilômetros, entre o Vale dos Imigrantes e o litoral. Outros municípios anfitriões são Lages e Caçador.

Até o momento, são 265 veículos inscritos, divididos nas categorias competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light) e passeio (Passeio Expedition, Passeio Radical 01 e 02, Camping e Adventure 01, 02 e 03). As inscrições estão abertas pelo site www.transcatarina.com.br.

“Estamos motivados em receber o Transcatarina, pois queremos impulsionar ainda mais o nome de São Joaquim como receptora de eventos, de forma dinâmica e acolhedora”, disse o prefeito da cidade, Giovani Nunes.

No inverno, a região é bastante procurada pelos turistas que buscam viver o clima das baixas temperaturas (já foi registrado 10 graus negativos). Porém, com a passagem do Transcatarina em outubro (próximo do verão), as pessoas terão a oportunidade de ver uma São Joaquim diferente, com temperatura amena e paisagens mais floridas. “Acredito que com o Transcatarina, a nossa cadeia turística terá um aumento em torno de 50% na movimentação diária. O que é extremamente positivo para nós, principalmente nesta retomada da economia”, declara o prefeito.

Ainda, de acordo com a Prefeitura, espera-se a ocupação de 100% da rede hoteleira e um aumento de 50% da movimentação na gastronomia local. “O Transcatarina tem participantes de diversas regiões do Brasil, inclusive, do Nordeste. Por isso, as expectativas é que essas pessoas conheçam o que temos de melhor e, posteriormente, retornem à cidade como turistas e apreciem com tranquilidade os nossos benefícios. Também acreditamos que elas façam a propaganda boca-boca, comentando em seus círculos de amigos e familiares, a experiência que terão conosco. Assim, manteremos o nosso setor turístico aquecido”, salienta Nunes.

Outra boa notícia é que o evento privilegiará duas das serras mais bonitas do estado: Serra do Rio do Rastro (Lauro Muller e Bom Jardim da Serra) e Serra do Corvo Branco (Urubici e Grão Pará). “Próximo a região de São Joaquim estão duas lindas serras catarinenses e, o mais interessante, é que o Transcatarina contemplará ambas. São oito categorias diferentes, que utilizam de roteiros distintos, por isso, teremos a chance de passar pelas duas serras e apresentar em larga escala as belezas de Santa Catarina”, incentiva o diretor geral do evento, Edson João da Costa.