Epagri realiza em 2023 congressos latino-americano e brasileiro de ciência do solo

Entre 30 de julho e 4 de agosto de 2023 Florianópolis recebe o XXIII Congresso Latino-Americano de Ciência do Solo (CLACS) e o XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciência do Solo (CBCS). Os eventos estavam previstos para acontecer em maio de 2022, mas a decisão de adiar a data foi tomada pela Comissão Organizadora e pela Epagri e aceita por unanimidade durante a reunião do Conselho Diretor da SBCS realizada no dia 25 de junho. O ato foi referendado no dia 19 de julho, pelo Conselho Diretor da Sociedade Latino-americana de Ciência do Solo (SLCS).

Evento vai receber público da América Latina, além de Portugal e Espanha

Os eventos vão acontecer no Costão do Santinho Resort. A promoção é resultado de uma parceria entre Epagri, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS), a Sociedade Latino-americana de Ciência do Solo (SLCS) e a União Internacional de Ciência do Solo (IUSS). A presidência ficará a cargo da pesquisadora da Epagri/Ciram Elisângela Benedet da Silva. Ivan Luiz Zilli Bacic, também pesquisador da Epagri/Ciram, será o vice-presidente e coordenador financeiro. Outros profissionais da Epagri e de instituições nacionais e internacionais serão convidados a contribuir com a realização do CLACS/CBCS 2023.

Os Congressos terão como tema central “América Latina e a boa governança de seus solos e biomas: possibilidade ou utopia?” Também está programado um Simpósio de Educação em Solos, que vai receber crianças e jovens dos ensinos fundamental e médio dos países membros da SLCS.

Os eventos estavam marcados para acontecer de forma presencial em maio de 2022, mas diante da pandemia de Covid-19 a organização adiou para 2023. “A realização na forma presencial, em detrimento do formato híbrido ou on-line, ajuda a viabilizar financeiramente e atende às demandas de um evento técnico-científico deste porte”, explica a presidente. Ela adianta que é esperada a participação de pesquisadores, professores, profissionais e alunos de graduação e pós-graduação de 18 países da América Latina, além de Portugal e Espanha, que historicamente fazem parte da SLCS.

Os realizadores esperam que um evento presencial em um ambiente seguro possa resultar em parcerias e avanços para a ciência do solo da América Latina e dar visibilidade à Epagri e à ciência do solo brasileira. “Convidamos a todos que façam o Save the Date para 2023”, finaliza Elisângela.

Por Gisele Dias, jornalista Epagri