Jovens do Planalto Serrano fazem viagem técnica à Expointer

Agricultores do curso de Jovens Rurais do Planalto Serrano Catarinense realizaram, no dia 9 de setembro, uma viagem técnica para a 44ª Expointer, em Esteio (RS), considerada a maior feira de exposição de animais da América Latina. O intercâmbio técnico faz parte da programação da capacitação “Produção, Organização e Protagonismo”, realizada pela Epagri em convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e teve como objetivo ampliar o conhecimento do grupo nas áreas de genética de animais, máquinas e implementos agrícolas, comércio e perspectivas futuras, agroindústrias e organização das cadeias produtivas, agricultura familiar e seus desdobramentos frente ao mercado consumidor.

A viagem foi organizada pelas gerências regionais da Epagri de Lages e de São Joaquim. Os jovens foram acompanhados pela equipe de coordenação do curso, que foram recebidos pelo presidente da Emater/RS, Edmilson Pelizari, e pela a coordenadora das atividades da Emater na Expointer, Ivanir Argenta. O grupo fez uma visita guiada às 10 estações organizadas didaticamente, como de produção de morango, energia fotovoltaica, horta orgânica para autoconsumo, plantas medicinais, proteção de fonte, apicultura, secador de arroz e cereais, entre outras.

Seguindo o protocolo sanitário de realização da Expointer e também de trabalho da Epagri, os participantes seguiram a visita à exposição de acordo com o interesse de cada um, com compromisso de socializar o assunto com os demais na aula devolutiva, na volta da viagem. Dentre as áreas estavam a pecuária de corte, gado leiteiro, ovinos, máquinas e implementos agrícolas, agroindústria e artesanato local.

Segundo a coordenadora do Curso de Jovens do Planalto Serrano Catarinense, extensionista Maria Regina Ribeiro, a Epagri entende a importância da viagem técnica como mais uma oportunidade para os jovens conhecerem a diversidade do agronegócio, além da integração do grupo e ampliação de conhecimentos para aplicação nas propriedades.

