Epagri distribui 2.650 mudas de árvores nativas para escolas de Urubici e de Rio Rufino

Ipê amarelo, araçás vermelho e amarelo, guabiju, guabiroba crespa, cereja do Rio Grande, pitanga, goiaba-serrana e angico. Essas foram as espécies nativas da Mata Atlântica que alunos da área rural de Urubici e de Rio Rufino plantaram no mês de setembro, em alusão ao dia da árvore, comemorado em 21/9. Em uma ação em conjunto entre Epagri, secretarias municipais da Educação, Klabin e Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi), foram distribuídas 2.650 mudas à comunidade escolar dos dois municípios.

Segundo a extensionista da Epagri em Urubici, Cláudia Maria Schmitz, a distribuição de mudas de espécies nativas tem o objetivo de recompor a mata nos terrenos de grande declividade, ao redor das nascentes e nas margens de rios e riachos. “Isso melhora a qualidade do ambiente e dos cursos e fontes d’água, bem como valoriza a propriedade rural”, diz ela. Além das mudas, a Epagri distribuiu folhetos com recomendações de plantio.

Cláudia conta que as mudas foram entregues para a secretaria de educação de Rio Rufino e para as unidades de ensino de Urubici: Nucleada Laudelino Borguezan, Bernardo Henrique Warmling, Águas Brancas e Rio Vacarianos. As mudas foram plantadas pelos alunos das referidas escolas e também distribuídas aos familiares.

“Nos anos anteriores, os alunos dessas escolas realizavam o pedágio ambiental, quando entregavam uma muda e uma mensagem sobre o cuidado com o meio ambiente. Mas este ano, devido à pandemia, tivemos que mudar de atividade. Mesmo assim, avaliamos que a ação foi muito positiva”, afirma a extensionista.

Fonte: Epagri