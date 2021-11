Exportações de carne de frango catarinense crescem 57,5% em outubro

Segundo maior produtor de carne de frango do Brasil, Santa Catarina encerra outubro com um aumento de 57,5% no faturamento com as exportações. No último mês, o estado embarcou 90,9 mil toneladas do produto, gerando receitas que passam de US$ 171,9 milhões. Os números são divulgados pelo Ministério da Economia e analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa).

“Santa Catarina tem-se mostrado cada vez mais pujante, e tem feito do agronegócio a força e o motor da economia catarinense. A carne de frango, assim como a de suínos, têm sido os principais produtos de exportação catarinenses. Isso reforça o nosso cuidado com a sanidade, com o programa de cereais de inverno e também desenvolver cada vez mais tecnologias que aumentem a produtividade”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Altair Silva.

Em comparação com outubro de 2020, a avicultura catarinense obteve resultados bastante expressivos no último mês: alta de 57,5% no valor e de 23,7% na quantidade exportada. O que pode ser explicado pelo aumento nos embarques para os principais mercados compradores: Japão, China, Holanda e Emirados Árabes.

O bom desempenho internacional deve influenciar também a valorização dos preços para o setor. “A forte demanda por carne de frango no mercado internacional e no mercado interno, principalmente em função dos preços elevados das demais carnes e da perda de renda de grande parte dos consumidores, tende a favorecer a manutenção dos patamares de preços atingidos por essa proteína ao longo dos próximos meses”, ressaltou o analista da Epagri/Cepa Alexandre Giehl.

Acumulado do ano

De janeiro a outubro deste ano, Santa Catarina exportou mais de 855 mil toneladas de carne de frango – 5,8% a mais do que no mesmo período de 2020. O faturamento supera US$ 1,5 bilhão, uma alta de 20,3%. Os catarinenses respondem por 23% de toda arrecadação nacional com os embarques de carne de frango em 2021.

Por Ana Ceron

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural