Saiba como vão funcionar os serviços do Estado no feriado da Proclamação da República

Os serviços públicos estaduais terão alterações no esquema de atendimento ao público, por conta do feriado da Proclamação da República, na próxima segunda-feira, 15 de novembro. Como para todos os feriados do cronograma do funcionalismo público estadual, a medida é estabelecida por meio de decreto.

Atividades essenciais, como saúde, serão mantidas. Todas as emergências dos hospitais públicos do Estado estarão funcionando normalmente. Em outras áreas como segurança, abastecimento de água (Casan) e distribuição de energia elétrica (Celesc) serão por escala de plantão ou ato definido pela autoridade competente.

Nas escolas rede estadual de educação não haverá aulas na próxima segunda-feira, 15. As atividades retornarão normalmente nas unidades escolares e nas 36 coordenadorias regionais na terça-feira, 16 de novembro.

Veja como ficarão os serviços:

Segurança Pública

As Delegacias de Polícia Civil (181 ou WhatsApp 48 98844-0011), a Polícia Militar (190), o Corpo de Bombeiros Militar (193) e órgãos como o Instituto Geral de Perícias (IGP) funcionarão em esquema de plantão/escala.

Os boletins de ocorrência podem ser feitos nas delegacias de polícia ou na DP Virtual. A Polícia Militar também disponibiliza o aplicativo PMSC Cidadão, ferramenta que permite denúncias de forma anônima, ações de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dentro do Programa Rede Catarina de Proteção à Mulher.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC) orienta a população que em caso de emergência acione a coordenadoria municipal de Defesa Civil, no telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, no número 193. A DCSC permanece de plantão para apoiar os municípios em caso de situações adversas. O monitoramento climático e a emissão de alertas podem ser acompanhados no site e redes sociais da DCSC. Também é possível cadastrar os telefones para receber alertas via SMS. Para isso, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 contendo no corpo do texto o CEP do local que deseja ser monitorado.

Saúde

Todas as emergências dos hospitais públicos do Estado estarão funcionando normalmente.

Hemosc

Na segunda-feira, 15 de novembro, feriado nacional da Proclamação da República do Brasil, todas as unidades do Hemosc estarão fechadas para atendimento externo. As rotinas internas ocorrerão conforme plantão e sobreaviso. O atendimento às solicitações de sangue é realizado conforme rotina de finais de semana e feriados. Rotina já conhecida pelos hospitais e clínicas.

Doe sangue! Agende sua doação pelo site www.hemosc.org.br

Educação

Não haverá aulas na próxima segunda-feira, 15, na rede pública estadual de ensino. As atividades nas unidades escolares e nas 36 Coordenadorias Regionais de Educação retornarão na terça-feira, 16.

Celesc

No dia 15 de novembro, não haverá atendimento em lojas presenciais. Os canais virtuais de atendimento funcionarão normalmente durante o feriado e todos os serviços essenciais serão mantidos normalmente. Caso seja registrada falta de energia elétrica, o consumidor poderá ligar para o número 08000 48 0196 ou enviar SMS para o número 48196 com a mensagem SEM LUZ + número da unidade consumidora (UC) ou CPF do titular da conta. Outra maneira rápida de protocolar ocorrências de queda de energia é pelo aplicativo da Celesc, disponível na App Store e no Google Play.

Para assuntos comerciais, consulte o site www.celesc.com.br ou contate o Call Center pelo 08000 48 0120. O consumidor pode ainda, a qualquer tempo, obter informações e solicitar serviços na Agência WEB do portal www.celesc.com.br.

Casan

Na segunda-feira, 15 de novembro, a Companhia mantém atendimentos presenciais fechados, atuando com equipes reforçadas de plantão para os serviços de abastecimento, coleta e tratamento de esgoto. O usuário pode entrar em contato 24 horas pela Central de Atendimento 0800 643 0195, aplicativo CasanSC e ou chat 24 horas, no site www.casan.com.br

Procon

O Procon estadual não terá atendimento nesta segunda-feira, 15/11.

Sine

A unidade do Sistema Nacional de Empregos no Estado estará fechada. O atendimento digital continua pelo aplicativo Sine Fácil e no site: https://empregabrasil.mte.gov.br/

Jucesc

A Jucesc possui o sistema 100% digital, funciona todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados.

Ceasa

As três unidades da Ceasa/SC (São José, Blumenau e Tubarão) estarão fechadas no feriado, segunda-feira, dia 15/11.

Aresc

Prosseguem as fiscalizações e protocolo funcionando pelo e-mail protocolo@aresc.sc.gov.br. Para denúncias, reclamações e dúvidas, contatar a Ouvidoria 24 horas, todos os dias, no telefone (48) 99151 0276 ou email ouvidoria@aresc.sc.gov.br

Imetro

Segue com os canais de denúncia, reclamações e sugestões, pelo e-mail ouvidoria@imetro.sc.gov.br

Cultura

O feriado da Proclamação da República, nesta segunda-feira, 15 de novembro, terá alteração no horário de funcionamento de alguns espaços culturais administrados pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC). A Casa de Campo do Governador Hercílio Luz (Rancho Queimado), o Museu Nacional do Mar (São Francisco do Sul) e o Teatro Álvaro de Carvalho (TAC) seguem temporariamente fechados para obras.

Confira os horários:

Museu de Arte de Santa Catarina (Masc)

Funciona sábado e domingo, das 10h às 21h, e fecha na segunda-feira.

Endereço: no Centro Integrado de Cultura (CIC) – Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica – Florianópolis

Contato: (48) 3664-2629

Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS/SC)

Funciona sábado e domingo, das 10h às 21h, e fecha na segunda-feira.

Endereço: no Centro Integrado de Cultura (CIC) – Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica – Florianópolis

Contato: (48) 3664-2650

Museu Histórico de Santa Catarina – Palácio Cruz e Sousa

Abre no sábado e na segunda, das 10h às 14h (último ingresso às 13h). No domingo estará fechado.

Endereço: Praça XV de Novembro, 227 – Centro – Florianópolis.

Contato: (48) 3665-6363

Biblioteca Pública de Santa Catarina

Fechada no sábado, no domingo e na segunda. Volta a atender ao público na terça-feira (16).

Endereço: Rua Tenente Silveira, 343 – Centro – Florianópolis

Contato: (48) 3665-6422

Galeria do Artesanato – Casa da Alfândega

Abre normalmente no sábado, das 9h às 13h. Ficará fechada no domingo e na segunda.

Endereço: Praça XV de Novembro, esquina com Rua Victor Meirelles

Casa dos Açores Museu Etnográfico

Abre normalmente no sábado e no domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Na segunda-feira não abrirá.

Endereço: BR-101, km 189 – Balneário São Miguel – Biguaçu

Contato: (48) 3665-6195

Teatro Ademir Rosa (TAR)

No domingo, 16h, será apresentado o espetáculo Os Três Porquinhos e o Lobo Mau.

Endereço: Localizado no Centro Integrado de Cultura (CIC). Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica – Florianópolis

Contato: (48) 3664-2628.

Comunicação

A Secretaria de Estado da Comunicação estará de plantão para atendimento à imprensa, atualização do portal e das redes sociais do governo. Acesse aqui o contato dos assessores das demais secretarias.

