Formatura do Curso de Formação de Jovens Líderes e Empreendedores no Meio Rural, na Serra Catarinense

Na tarde desta quinta-feira, 25, ocorreu na Casa da Cultura em São Joaquim, a Formatura do Curso de Formação de Jovens Líderes e Empreendedores no Meio Rural, alunos formados de toda a Serra Catarinense, onde a secretaria de educação de São Joaquim, através do secretário de educação Fabiano Padilha, e A vice prefeita de São Joaquim, Ana Melo, marcaram presença juntamente com as demais autoridades.

Momento esse em que os formandos concluem mais uma etapa de sucesso em suas vidas e suas famílias agradecem, pois precisamos manter nossos jovens com formação profissional no Campo, repito só a educação transformas as pessoas e proporciona dias melhores, e parabéns também a Epagri pelos 30 anos de serviços de qualidade prestado aos municípios. Proporcionando dias melhores aos Fruticultores e as famílias que trabalham na Agricultura Familiar, salientou o secretário Fabiano Padilha.