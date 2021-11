Prefeitura de São Joaquim está realizando serviço entre Boqueirão e São João do Pelotas

A secretaria de Obras de São Joaquim, visando melhorar a trafegabilidade nas estradas do interior, está realizando um serviço na estrada que liga as localidades de São Francisco Xavier, Arvoredo e São João do Pelotas.



A primeira parte do serviço é a manutenção de todos os bueiros e desobstrução de valetas da rodovia. Está no local duas retroescavadeiras e uma caçamba com a equipe responsável pelo serviço.

A estrada é de responsabilidade do Estado, mas como existe uma cooperação entre Estado e Município, no fornecimento de máquina, e a existência de um fluxo intenso nas estradas, a Prefeitura optou em realizar a manutenção de toda a estrada. Além desse serviço, patrola e rolo serão empenhados para melhoria dos serviços.

Fonte: Prefeitura Municipal de São Joaquim