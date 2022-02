Com expectativa de boa safra, começa colheita de arroz em Santa Catarina

Segundo maior produtor nacional de arroz, Santa Catarina inicia a safra com expectativa de colher 1,2 milhão de toneladas do cereal. O estado é líder nacional em produtividade e conta com mais de cinco mil famílias produtoras. O evento de abertura da colheita ocorreu nesta sexta-feira, 11, na Estação Experimental da Epagri de Itajaí e contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva.

“A produção de arroz é uma das marcas registradas do agronegócio catarinense. Somos destaques nacionais não só no volume produzido, mas na qualidade e na pesquisa desenvolvida pela Epagri para fortalecer o setor produtivo. A abertura da safra é um momento de alegria e esperanças renovadas para os agricultores. A Secretaria da Agricultura reforça sua admiração e se mantém ao lado dos produtores para que tenhamos mais um ano de muito sucesso”, destaca o secretário.

Segundo a Epagri/Cepa, Santa Catarina deve colher uma boa safra de arroz em Santa Catarina, já que as regiões de cultivo não foram atingidas pela estiagem e não há relatos de ataques significativos de pragas ou de doenças. O estado deve colher 1,2 milhão de toneladas do cereal, volume 2% menor que no ciclo agrícola anterior.

Mesmo com a pequena queda, Santa Catarina deve se manter como o segundo maior produtor de arroz irrigado do país e líder em produtividade. A média de produção no estado ficará em de 8,2 t/ha na safra 2021/22, mas algumas regiões como Rio do Sul e Ituporanga devem colher acima de 9 t/ha. A colheita do arroz em Santa Catarina inicia em fevereiro e vai até julho.

A cadeia produtiva do arroz irrigado tem grande importância social e econômica para Santa Catarina. São mais de cinco mil famílias envolvidas na produção, distribuídas em 93 municípios. O estado conta ainda com cinco cooperativas e mais de 50 indústrias de beneficiamento, empregando mais de 50 mil pessoas.

Tecnologia para produção de arroz

A Estação Experimental da Epagri de Itajaí realiza pesquisas com arroz desde 1976 e é hoje uma referência nacional nesta área. Ao longo de sua história, já lançou 33 cultivares de arroz, muitos deles ainda em uso em Santa Catarina, em outros estados e países.

Por Ana Ceron

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural