Assistência Social de São Joaquim firma parceria para programa de aquisição de alimentos da Agricultura Familiar

A Secretaria Municipal de Assistência Social, celebrou termo de aceite, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Santa Catarina, para desenvolver o PAA, programa de aquisição de alimentos.

O Objetivo é fomentar a agricultura familiar em nosso município, além de reforçar a alimentação a famílias com baixo poder aquisitivo no período da pandemia. As entregas são realizadas através do Serviço de Acolhimento Institucional, APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e CRAS Centro de Referência de Assistência Social.



O Valor global deste projeto é de R$28.469,32 (Vinte e oito mil, quatrocentos sessenta e nove reais, trinta e dois centavos). Atualmente contamos com nove agricultores cadastrados, porém temos 33 habilitados.

Cada agricultor poderá fornecer até um valor máximo de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). A operacionalização deste programa é de gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, onde teve seu início em fevereiro de 2021 e terá seu término em junho de 2021.



O Pagamento é feito direto ao agricultor mensalmente que recebe um cartão habilitado da instituição bancária Banco do Brasil onde são creditados os valores de cada agricultor.

Segundo a secretaria de Assistência Social de São Joaquim, Marilda dos Santos, a importância dessa parceria é levar boa alimentação aos usuários da assistência e promover ajuda aos agricultores.

“Gostaria de agradecer os agricultores fornecedores que nos entregam produtos de excelente qualidade. As famílias Prioritárias agradecem e a Administração municipal também. Aproveitamos ainda, para fazer um chamamento aos agricultores familiar que ainda não fornecem os produtos neste PAA, mais que estão habilitados e receberam o cartão banco do Brasil que nos procurem na Secretaria de Assistência Social ou através do telefone 32331380, ainda há tempo para fornecimento. PAA São Joaquim, alimento saudável na mesa de quem precisa, em tempos de pandemia” salienta a secretaria.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim