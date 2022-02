A formatura das turmas do curso de Técnico em Agronegócio de São Joaquim em imagens

Neste último sábado (12) o Sindicato Rural conferiu o grau de Técnico em Agronegócio da rede e-Tec no polo de São Joaquim a 26 formandos, de duas turmas, no curso desenvolvido em Santa Catarina pela Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc).

A solenidade de outorga dos certificados ocorreu no auditório da Escola Martinho de Haro e contou coma presença do e vice-presidente de finanças da Faesc, Antônio Marcos Pagani de Souza, da Coordenadora estadual do curso, KatiaZanela e da vice-prefeita de São Joaquim Ana Melo.

Veja o vídeo:

A coordenadora estadual do curso, Katia Zanela, afirmou que os técnicos recém-formados poderão trabalhar tanto em propriedades rurais, indústrias, federações e associações, como em empresas de pesquisa e fomento. “É um mercado de muitas oportunidades”, Disse Kátia.

Já o vice-presidente de finanças da Faesc e Presidente do Sindicato Rural de São Joaquim, Antônio Marcos Pagani de Souza destacou e empenho que o curso oferece para a preparação do jovem ao mercado de trabalho: “Registro aqui a minha satisfação em estar formando a 5ª e a 6ª turma do polo de agronegócio de São Joaquim e aproveito para citar que oferecemos a nossos jovens essa oportunidade para assim ingressarem no mercado de trabalho mais bem preparados“. Finalizou Marcos Pagani.

Veja as imagens: