São Joaquim ganha loja especializada em suplementos e artigos esportivos – Sports Nutritions by Cia da Saúde

No último sábado 12, o casal empreendedor Maicol Dias Nalon e a nutricionista Tatiane Flores, inauguraram em São Joaquim a loja Sports Nutritions by Cia da Saúde, inovação na nova loja, para revolucionar o ramo fitness! Um novo conceito em loja, em um ambiente espaçoso e aconchegante, são diversas opções em suplementos, roupas e acessórios para a prática da atividade física. Na Sports Nutrition você pode começar a montar a sua dieta ou entrar na moda “fitness” com as lindas peças de roupas para a academia. Além disso, a loja trabalha com as mais conceituadas marcas no mercado de suplementos do Brasil.

O espaço traz um conceito inovador no cuidado da saúde. Pois, possui produtos de alta performance e é indicada para quem pratica atividades física e esportes assiduamente e busca melhores resultados e desempenho.

A Sports Nutritions by Cia da Saúde está de portas abertas de segunda a sábado para receber você que sonha em emagrecer ou quer ganhar mais massa muscular. A loja inova no segmento “fitness” e de alimentação natural e conta com o trabalho da nutricionista Tatiane Flores.

Veja o vídeo da inauguração:

Pense bem! Pois essa é a oportunidade e você está no local certo.

A nutricionista proprietária da loja Tatiane Flores falou sobre mais este sonho realizado!

“É com muito prazer que estamos inaugurando nosso novo empreendimento em São Joaquim, Sports Nutritions by Cia da Saúde aqui você vai encontrar uma loja completa em suplementação com as melhores marcas e mais conceituadas marcas de suplemento hoje no mercado, nos viemos com a proposta de trazer produtos de qualidade com preços bons, então queremos bater preço de internet, aqui você encontra na sports uma linha completa de moda fitness, para potencializar os seus resultados para você conseguir se estimular e fazer um treino melhor com roupas de qualidade e muito lindas. Aqui você vai encontrar também a linha de acessórios para a academia, uma linha completa. E o nosso xodosinho da loja o espaço Health Foods, um espaço de alimentação saudável, então você vai encontrar na loja aí poder tomar um suco saudável, com sucos, alimentos saudáveis, toda linha de doces funcionais sem adição de açúcar, lácteos sem glúten, sem açúcares, proteicas e também uma infinidade linha de Shakes, uma linha completa que vai auxiliar no seu controle de peso, seja ele para ganhar ou para perder peso, o que você precisa para mudar sua qualidade de vida está na Sport Nutrition São Joaquim.” enfatiza Tatiane Flores.

Veja o espaço: