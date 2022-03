Aplicativo Cancontrol e site do cancro europeu agora disponível para todos técnicos e fruticultores

O aplicativo desenvolvido pela Epagri e IFSC para auxiliar técnicos e fruticultores na diagnose e monitoramento do cancro europeu (Figura 1) já está disponível para todas versões de celulares, tanto Android quanto IOS (Figura 2). Qualquer um pode baixar de forma gratuita o aplicativo em seus celulares, através da PlayStore ou da AppStore digitando Cancontrol.

Destacamos também que o site do cancro europeu também está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.cancroeuropeu.com.br/ (Figura 3). A hospedagem e manutenção do aplicativo Cancontrol e site do cancro europeu é financiada pela Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM).

Tanto o aplicativo, quanto o site contém textos explicativos sobre a doença, sintomas, epidemiologia, estratégias de controle, entre outros assuntos, bem como imagens e vídeos para auxiliar os produtores e responsáveis técnicos no seu diagnóstico e na tomada de decisão do manejo do cancro europeu. No entanto, a principal diferença das duas tecnologias é que o aplicativo Cancontrol possui um módulo de monitoramento (Figura 4), que permite o registro das plantas infectadas, com dados como idade do pomar, cultivar infectada, descrição textual e fotos, que são enviados automaticamente para análise dos fitopatologistas da EPAGRI-EESJ. Esta informatização poderá trazer maior agilidade no processo, poupando tempo e recursos de todos envolvidos no processo. O monitoramento precoce, junto com as medidas de manejo poderão auxiliar na redução da incidência da doença nos pomares a médio-longo prazo.

Pedimos por gentileza que ajudem na divulgação do aplicativo e site para que mais pessoas utilizem a tecnologia e consequentemente tenhamos um acréscimo de controle da doença. A batalha contra o cancro europeu é responsabilidade de todos e os prejuízos ou sucesso serão sentidos por toda a cadeia produtiva da maçã.

Figura 1: Sintoma de cancro europeu no ramos de uma planta de macieira do cultivar Gala.

Figura 2: Telas do aplicativo Cancontrol na PlayStore nas versões de celulares Android e IOS.

Figura 3: Telas de algumas funcionalidades do site do cancro europeu, disponíveis no endereço eletrônico: http://www.cancroeuropeu.com.br/.

Figura 4: Telas do módulo de monitoramento do aplicativo Cancontrol.