Homem morre afogado após sair para pescar no Rio caveiras em São José do Cerrito

Um homem morreu afogado após sair para pescar no tarde deste sábado (19), no Rio Caveiras na localidade de Pinheiro Ralo, interior de São José do Cerrito. A vítima foi identificada como Cb RR Wadami Luis Valença, nome de guerra Wadami, ele trabalhou no 6º BPM de Lages.

Neste domingo (20), os vizinhos foram procurar a vítima e encontraram seus pertences na margem do rio, incluindo roupas, relógio, e caniços de pesca, indicando que a vítima teria entrado na água para buscar um segundo caniço, tendo em vista que havia somente um suporte sem o caniço.

A guarnição de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada pouco antes das 17h deste domingo (20),e deu início às buscas subaquáticas até às 19h, cerca de 1 hora. Na manhã desta segunda-feira (21), a guarnição de mergulho deslocou ao local para retomar as buscas, e logo que chegou ao local, por volta das 07:30h, avaliaram a cena e observaram que uma parte do corpo da vítima já havia emergido, num local cerca de 15 metros de onde haviam sido realizadas as buscas no dia anterior.

O corpo foi retirado da água e o IGP foi acionado. A PM também compareceu ao local.

Fonte: 5º BBM