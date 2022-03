Boletim da Conab destaca conquistas das mulheres na agricultura familiar

No mês da mulher, elas são o destaque do Boletim da Agricultura Familiar, divulgado nesta segunda-feira (28) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Nesta edição, o documento procura destacar as conquistas alcançadas por elas na agricultura familiar e refletir sobre o futuro, em termos de melhoria das políticas públicas e do aumento constante da participação feminina no desenvolvimento socioeconômico do país, refletindo em melhoria de vida para trabalhadoras rurais e agricultoras familiares.

Para isso o Boletim traz um capítulo sobre política públicas com dados relevantes sobre o impacto do Programa Alimenta Brasil, antigo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), para a autonomia econômica das mulheres do assentamento Chapadinha no Distrito Federal, além de uma análise da participação das criadoras de animais de todo o país no Programa de Vendas em Balcão (ProVB).

A publicação ainda mostra uma avaliação do resultado da Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio) e de outros programas executados pela Conab no apoio à produção, realizada pelas próprias beneficiárias, na elevação da renda dos produtores acima das linhas de pobreza e extrema pobreza.

De acordo com a mais recente publicação do Censo Agropecuário, realizado em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de mulheres na direção dos estabelecimentos rurais no Brasil alcançou quase 1 milhão, de um universo de 5,07 milhões, indicando um crescimento de 44,2%, em comparação ao Censo realizado em 2006.

Fonte: Gerência de Imprensa Conab