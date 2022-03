Cuidados no outono para evitar doenças respiratórias nas crianças

A chegada do outono é marcada pela queda da temperatura, que pode exacerbar as doenças respiratórias. Resfriado, gripe, crise de asma, bronquite, sinusite e pneumonia são algumas doenças respiratórias comuns nessa época do ano. Os principais causadores são os vírus transmitidos por gotículas respiratórias, capazes de contaminar ambientes, principalmente os locais que ficam fechados por muito tempo.

Algumas atitudes podem ser tomadas como prevenção orienta o pneumologista pediátrico e médico cooperado da Unimed Chapecó, Dr. Rafael Bottega. Confira:

– Aproveite para fazer uma boa limpeza, deixando os ambientes sempre limpos e arejados;

– Higienize itens como carpetes, caixas, cortinas, tapetes, almofadas, edredons e cobertores;

– Evite deixar brinquedos, como ursinhos de pelúcia por exemplo, expostos e acumulando pó;

– Preserve bebês abaixo de quatro meses de espaços públicos ou aglomerações;

– Com sintomas respiratórios é importante que a criança repouse e fique isolada de outras crianças para evitar a propagação da doença;

– Amamentação materna, (quando possível) no mínimo, até o sexto mês de vida;

– Higienizar as mãos corretamente;

– Manter uma alimentação balanceada, a fim de preservar e fortalecer a imunidade;

– Manter as vacinas em dia;

– Evitar fumar ou estar em locais com concentração de poeira ou fumaça.

O pneumologista pediátrico e médico cooperado da Unimed Chapecó, Dr. Rafael Bottega, orienta medidas de prevenção.

Por Jornalista Responsável – Marcos A. Bedin