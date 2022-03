Santa Catarina terá centro de informações estratégicas para o agronegócio

O Observatório do Agronegócio Catarinense deve iniciar suas operações ainda este ano e trará dados estratégicos voltados para produtores rurais, técnicos e lideranças do setor produtivo. O projeto, liderado pela Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural e pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri (Epagri/Cepa), funcionará como uma central de informações para embasar a tomada de decisões e acompanhar o desempenho do agronegócio de Santa Catarina.

O andamento do projeto do Observatório do Agronegócio Catarinense foi apresentado ao secretário da Agricultura, Altair Silva, nesta terça-feira, 29, durante reunião com a equipe desenvolvedora.

“O Observatório do Agronegócio Catarinense é um grande projeto e mais uma vez Santa Catarina demonstra seu pioneirismo. Reuniremos em um só local as principais informações sobre o agronegócio do estado, dados atualizados, análises de nossos técnicos e tudo o que possa apoiar os produtores rurais e lideranças a tomarem as decisões mais acertadas e analisarem os cenários do mercado. É informação de qualidade e acessível para todos”, ressalta o secretário Altair Silva

O Observatório concentrará em um só local as informações e análises de dados relativos à produção agropecuária, mercado, comércio exterior, comércio interestadual, agroindústrias, desempenho do agronegócio, infraestrutura de produção, crédito rural e dados regionalizados. Os índices estarão disponíveis em uma plataforma online e dinâmica, que poderá ser acessada por produtores rurais, técnicos, lideranças e membros do Governo do Estado para embasar a tomada de decisões

Para construir o Observatório, a Epagri/Cepa irá reunir os dados disponíveis na Secretaria da Agricultura, Epagri, Cidasc, Ceasa, entidades do setor produtivo, além da integração com bancos de dados estaduais e nacionais, e dará atenção especial para a análise desses números. A intenção é construir inteligência a partir de dados e indicadores.

O projeto prevê a reestruturação técnica do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), com aquisição de equipamentos, capacitação de funcionários e a criação de novos sistemas e aplicativos. A expectativa é de que o Observatório do Agronegócio Catarinense esteja em pleno funcionamento até o final deste ano.

Seleção de bolsistas

Profissionais graduados e estudantes de ensino superior podem participar da seleção de bolsistas do Observatório do Agronegócio Catarinense (OAC) e do Programa de Agroinovação. As inscrições vão até 7 de abril. Já o valor das bolsas varia entre R$ 960 e R$ 7,2 mil.

Serão oferecidas 13 bolsas em diferentes áreas. Os interessados devem se inscrever na no endereço plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc. A seleção vai ser realizada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), junto com a Epagri e a Secretaria de Estado da Agricultura.

Agronegócio em SC

Santa Catarina coleciona os títulos de maior produtor nacional de suínos, maçã e cebola; segundo maior produtor de aves e arroz e quarto maior produtor de leite. O agronegócio foi responsável por 67,3% das exportações catarinenses em 2021 e é a base de 31% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado.

Com cadeias produtivas organizadas e focadas na produção de alimentos de qualidade, Santa Catarina tem acesso aos mercados mais exigentes do mundo.

Por Ana Ceron

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural