Extração e comercialização do pinhão só podem ocorrer a partir de 1 de abril; entenda os motivos

Duas ocorrências registradas recentemente na Serra do RS alertam para o período de extração e venda do pinhão. Ambos os procedimentos só podem ocorrer do dia 1 de abril em diante, a partir de uma portaria do Ibama. Embora a determinação seja de 1976, muita gente desconhece ou desrespeita propositalmente as regras nas semanas que antecedem a data.

A bióloga Pauline Casarotto explica que a data escolhida leva em consideração três fatores: a preservação da planta, a alimentação da fauna e a perpetuação da espécie, no caso, a Araucaria angustifolia.

É o chamado período de defeso. A coleta antecipada não faz bem para a planta, cria-se um estresse. Muitas vezes, as pessoas que vão fazer a retirada, usam taquaras, varas, quebram galhos, ferem a planta. Por mais que a gente pense que é uma árvore super-rústica, esses ferimentos também viram uma porta de entrada para fungos e outras coisas que podem adoecê-la. Então, um dos motivos é a preservação, para que o ciclo da natureza se complete de forma natural — explica a bióloga, que presta consultoria ambiental em cidades da Serra.

Além de preservar a araucária, Pauline reforça que a data estipulada ajuda a garantir que animais e aves tenham acesso à semente.

Parte do que cai dos pinhões serve de alimento para a fauna. Se tudo for retirado pelos humanos, o que sobrará para os animais? Outro ponto é a dispersão das sementes. Por exemplo, a gralha carrega o pinhão e enterra em outro lugar para se alimentar depois, sendo uma dispersora das sementes, o que garante a perpetuação da espécie (araucária).

A portaria do Ibama que trata do tema ainda prevê que é proibido o abate (corte) dos pinheiros adultos entre abril, maio e junho.

Mesmo que a pessoa tenha encaminhado um pedido de licença em março para cortar uma araucária, tenha a licença em mãos, não importa: em abril, maio e junho não pode executar este corte — detalha a bióloga.

Quem não seguir as determinações poderá sofrer punições, como responder criminalmente pelo ato, ser multado e ter o produto apreendido.

Uma tonelada de pinhão apreendida em São Francisco de Paula

No último sábado (26), duas ocorrências geraram a apreensão de sementes em cidades da região. Em São Francisco de Paula, uma tonelada de pinhão verde foi recolhida pelo 3°Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela.

A abordagem ocorreu após uma denúncia anônima. A carga estava sendo transportada em uma camionete com reboque. Três pessoas foram flagradas com sacos cheios de pinhas, que seriam depositadas no veículo. Elas teriam informado aos policiais que comercializariam os pinhões no Vale dos Sinos.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado para o trio pelo crime ambiental. Já os pinhões apreendidos foram doados a ONG’s de proteção animal.

O outro caso ocorreu em Caxias do Sul. A Patrulha Ambiental da Guarda Municipal flagrou um adolescente fazendo a colheita de pinhas na Estrada dos Romeiros. Uma quantidade de sementes também foi apreendida na ação.

Com informações Gaúcha