A inflação não dá trégua ao bolso do consumidor; Preço da Cenoura dispara

Inflação atingiu maior patamar em 18 anos no acumulado em 12 meses, segundo o IBGE.

No acumulado de 12 meses até março, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), alcançou 11,30% – a maior taxa em 18 anos, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Grande parte da alta é resultado direto da disparada dos preços dos combustíveis, que subiram em média 6,70% no mês – com destaque para a gasolina, que ficou 6,95% mais cara, depois que a Petrobras elevou o preço médio de venda para as distribuidoras em 18,77%.

Com menor peso na inflação – mas maior no bolso dos mais pobres – os preços de alguns alimentos também seguiram em disparada. A alta da cenoura passou de 160% no acumulado em 12 meses, enquanto o tomate quase dobrou de preço no mesmo período.