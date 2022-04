Menina de cinco anos morre após cair do 4º andar de prédio em Santa Catarina

Uma menina de cinco anos morreu na noite desta sexta-feira, 8, em Chapecó, após cair do quarto andar de um prédio no Centro da cidade no Oeste Catarinense. À Polícia Militar, os pais informaram que deixaram a criança sozinha em casa por cerca de 20 minutos, para ir ao supermercado.

Ainda segundo a PM, uma vizinha relatou que viu o momento em que a menina se desequilibrou na janela – que não possuia rede ou qualquer artigo de proteção – e caiu. Foi ela quem acionou o Corpo de Bombeiros, que realizou o socorro a vítima.

A menina chegou a ser levada ao Hospital da Criança Augusta Mullher Bohner, onde houve diversas tentativas de reanimação sem sucesso. Ela foi identificada como Luna Victoriqui Jabotiero Carlota.

Com informações Polícia Militar