CIRCUITO AGRO BB capacita fruticultores em São Joaquim nesta Quinta-Feira

Levar informação, capacitação e treinamento são os objetivos do Circuito Agro BB – Gestão das Propriedades Rurais – que o Banco do Brasil e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/SC), vinculado à FAESC, desenvolvem no período de junho a agosto em Santa Catarina.

Depois da primeira edição em Irineópolis no início do mês, o evento ocorre nesta quinta-feira (23), em São Joaquim, tendo como foco a fruticultura. Nos demais municípios, o tema dominante é a cadeia produtiva da bovinocultura de leite.

O objetivo dessa parceria é levar informações técnicas, gerenciais e de crédito rural para produtores rurais para melhorar a gestão da atividade e, com isso, aumentar os resultados econômicos, realça o presidente do Sistema FAESC/SENAR-SC José Zeferino Pedrozo.

Ao todo, são 15 eventos e cada edição do circuito tem duração de oito horas, com turmas entre 25 a 30 participantes. O conteúdo programático está distribuído nos módulos técnico, gerencial e crédito rural.

A clientela-alvo do Circuito Agro BB é formada por produtores rurais em geral e por aqueles que participam ou participaram do programa de assistência técnica e gerencial (ATeG) ministrado pelo SENAR.