Técnicos do Senar/SC aperfeiçoam conhecimento nas áreas de apicultura e meliponicultura

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc), promoveu nesta semana em Chapecó, no oeste catarinense, o Encontro Técnico do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) com foco para a apicultura e meliponicultura. O evento reuniu técnicos de todo o Estado visando aperfeiçoar o conhecimento e promover troca de experiências para levar inovações às propriedades.

Para o presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, investir em conhecimento é uma das melhores estratégias para garantir o sucesso de qualquer negócio. “Os setores da apicultura e meliponicultura estão em pleno desenvolvimento e queremos que os nossos produtores acompanhem as tendências do mercado. Por isso, nada mais justo do que qualificar os nossos técnicos para que garantam uma assistência de excelência nas propriedades. E por falar em inovações, em breve anunciaremos o novo programa de assistência técnica que estamos criando para fomentar ainda mais o segmento”.

Representantes do Senar/SC e o instrutor com os técnicos.

O superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, reforça que os técnicos de campo desenvolvem um trabalho primoroso para fazer o levantamento de dados e o diagnóstico das propriedades. Com base nas informações levantadas, criam planejamentos estratégicos para implementar melhorias e inovações nos sistemas produtivos. “Desde que o projeto iniciou já obtivemos resultados que muito nos orgulham em relação à organização da produção, controle gerencial, aprimoramento de técnicas e ganhos financeiros”.

Iniciativa oportunizou trazer atualizações sobre os segmentos de apicultura e meliponicultura.

A coordenadora Estadual do programa ATeG em Santa Catarina, Paula Coimbra Nunes, apresentou um panorama do setor no Estado e frisou que a ATeG com foco para apicultura atendeu, no período de 2016 a 2021, aproximadamente 380 propriedades em 56 municípios, totalizando mais de 20 mil horas de consultoria. “Atualmente temos 12 grupos e estamos estruturando duas turmas para ampliar ainda mais esse trabalho de ponta que a equipe do Senar/SC desenvolve e que vem trazendo resultados excepcionais em SC”.

O evento contou com a presença do supervisor regional do Senar/SC, Helder Barbosa, e do supervisor técnico da ATeG, Leandro Simioni.

DESTAQUES DO EVENTO

O evento, realizado em dois dias, teve como palestrante o zootecnista especialista em abelhas da HP Consultoria, Heber Pereira, que iniciou a programação com discussão sobre contextualização da apicultura e meliponicultura, a biologia das abelhas e a colônia como um superorganismo. Segundo ele, o objetivo foi trazer atualizações, reforçar os conceitos atuais e promover um momento de troca de experiências. “Todos são grandes profissionais e é bacana quando há oportunidade de expor as dificuldades e os avanços no trabalho com os produtores”.

O zootecnista também abordou assuntos como nutrição das abelhas, gestão financeira na criação de abelhas, legislação e a formalização como caminho para melhores políticas públicas, doenças e pragas de controle oficial, programa nacional de saúde das abelhas (PNSAB/MAPA), boas práticas apícolas na relação com a agricultura, entre outros.

Por: Marcos A. Bedin