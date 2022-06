Cassino online ou físico: qual é mais popular entre os jogadores brasileiros?

Roleta, poker, blackjack, bingo… Todos esses jogos têm algo em comum. Seja qual for o seu preferido, todos eles estão entre os mais populares oferecidos tanto nos cassinos físicos quanto nas casas online. Mas será que o brasileiro prefere jogar in loco ou pela internet?

Ainda que os cassinos físicos estejam proibidos por lei, no Brasil, há quase 80 anos, muitos brasileiros viajam para visitar esse tipo de estabelecimento em outros países. Por outro lado, os cassinos online vêm ganhando popularidade entre os jogadores principalmente após a pandemia de Covid, em 2020, quando as pessoas procuraram maneiras de se entreter sem sair de casa.

A seguir, vamos analisar os pontos positivos e negativos dos cassinos físicos e online e definir qual deles é mais popular entre os brasileiros atualmente.

Cassinos online são legais? Como escolher um confiável?

A popularidade dos cassinos online explodiu no Brasil nos últimos anos e um fator foi primordial nesse processo: as casas de jogos na internet são legais e podem operar no país. É possível encontrar uma lista dos melhores cassinos para brasileiros em bestonlinecasino.com.

Essa legalização, no entanto, não quer dizer que essa indústria esteja 100% regulada no país. Empresas brasileiras – com CNPJ daqui – não podem abrir um site de jogos valendo dinheiro real. Por outro lado, a legislação não impede que as marcas estrangeiras operem contas criadas no país.

Assim, as maiores marcas de cassino online e casas de aposta do mundo inteiro estão presentes no Brasil, já que esse é um mercado que caiu no gosto do brasileiro.

Com tantas opções, porém, é preciso ter cuidado ao escolher um cassino online para se registrar. Buscar informações sobre a reputação da casa e se a empresa conta com todas as licenças necessárias para operar é fundamental. Como lida com dados pessoais e financeiros de seus clientes, um cassino online precisa ter protocolos restritos de segurança de dados.

Outras dicas para escolher um cassino online

No inverno, com o frio que faz em Santa Catarina, ter uma forma de diversão sem sair de casa é uma excelente alternativa. Porém, além de se certificar se um cassino online é seguro em relação aos dados pessoais e financeiros, outros fatores são importantes na hora de escolher entre um ou outro site para jogar na internet.

Os métodos de depósito e saque, por exemplo. Após se cadastrar, para jogar a dinheiro real, o usuário precisa fazer um depósito para ter créditos válidos em sua conta. Os métodos mais comuns utilizados pelos cassinos online no Brasil são:

PIX;

Boleto;

Transferência bancária;

Cartão de crédito;

Carteiras digitais (Skrill, Neteller, etc).

Da mesma maneira, se você tiver sorte, jogar bem e ganhar dinheiro nesses sites, será necessário fazer um saque. Fique atento: alguns cassinos aceitam PIX para depósito, mas não para saque, por exemplo.

Estar atento a como funciona o atendimento ao usuário também é importante. Vez ou outra, pode ser que seja necessário entrar em contato com o suporte do site para resolver questões de jogos, pagamentos ou pendências no cadastro. Escolher uma casa com suporte rápido e em português pode fazer toda a diferença.

Por fim, preste atenção nas promoções. Todos os cassinos online disponibilizam ofertas para novos usuários. Elas geralmente estão atrelados ao primeiro depósito do jogador no site. Algumas casas dão bônus especiais para determinados tipos de jogos. Por isso, se você estiver se cadastrando para jogar uma modalidade específica, vale a pena procurar um cassino que dê mais bônus nesse jogo.

Cassinos físicos: onde os brasileiros jogam?

Como você deve saber, cassinos físicos são proibidos no Brasil desde a década de 40. No entanto, existe um projeto de lei que pretende modificar essa situação. Até que ele seja aprovado, os brasileiros que gostam de jogar in loco podem buscar essa experiência em outros países.

A situação dos cassinos físicos no Brasil

A lei que proíbe os chamados “jogos de azar” está em vigor no Brasil desde 1946, portanto há quase 80 anos. Atualmente, o projeto que visa regulamentar esse tipo de jogo e liberar os cassinos físicos no país é o PL 442.

Esse projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, em votação apertada, mas está enfrentando muita resistência no Senado Federal. Muitos senadores, incluindo o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, já se disseram abertamente contra a iniciativa. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro também já disse que, se necessário, vai vetar o PL.

Se o PL 442 acabar sendo aprovado, os cassinos físicos no Brasil terão uma série de restrições. Eles teriam que ser instalados sempre dentro de resorts, e haveria um limite de quantidade de cassinos por estado, de acordo com o tamanho da população.

Enquanto alguns defendem que isso faria bem à economia e ao turismo do país, outros contra-argumentam, dizendo que esse tipo de jogo pode se tornar um vício e atrapalhar a vida dos brasileiros.

Com a situação indefinida, a solução para brasileiros que querem jogar em cassinos reais é viajar para fora do país.

Para onde viajar para jogar em cassinos físicos?

No mundo inteiro, existem cidades que são conhecidas por serem destino dos sonhos dos jogadores de poker, blackjack, roleta, bingo e todas as outras modalidades de cassino. Algumas, no entanto, estão muito distantes do Brasil e acabam se tornando uma viagem bem cara para os jogadores do país.

Mesmo assim, se você quiser visitar os principais destinos de cassino do mundo, leve essa lista em conta:

Las Vegas, Estados Unidos Macau, China Singapura Atlantic City, Estados Unidos Aruba Monte Carlo, Mônaco

Agora, se você não pretende viajar para tão longe e ainda assim quer viver a experiência de conhecer um cassino físico, existem opções na América do Sul. Punta del Este, no Uruguai, é um destino muito popular entre os jogadores, tendo recebido inclusive alguns dos maiores torneios de poker do mundo.

Na Argentina, onde cassinos também são legalizados, o principal destino é Puerto Iguazú, próximo à Tríplice Fronteira, com Brasil e Paraguai. Muitos brasileiros que visitam as cataratas têm seu primeiro contato com cassinos físicos neste local.

Ainda em território argentino, os brasileiros podem visitar cassinos em Buenos Aires, no charmoso bairro de Puerto Madero, e em Mar del Plata, destino de praia preferido dos vizinhos.

Outra opção para brasileiros que querem aproveitar cassinos físicos são os cruzeiros internacionais. Os maiores navios contam com mini cassinos internos.

Conclusão: cassinos online ou físicos?

Para definir qual tipo de cassino é mais popular entre os brasileiros, primeiro é preciso chegar a uma conclusão sobre o que significa ser mais popular. Se estivermos falando de número de jogadores, com certeza as casas online estão à frente, já que não há casinos físicos no Brasil atualmente.

Por outro lado, se a popularidade for medida por qual tipo de cassino os jogadores preferem, sem levar em conta a assiduidade, talvez os cassinos físicos possam se equiparar aos online. A maioria dos jogadores que já teve a oportunidade de estar em um desses locais só tem elogios a fazer à experiência que um cassino in loco proporciona.

Enquanto os cassinos não são aprovados no Brasil, no entanto, restam duas opções: se cadastrar em uma casa online ou programar uma viagem para aproveitar os jogos fora do país.