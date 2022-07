Habilitação para colheita de material para exames de mormo estará suspenso durante o período eleitoral

Cidasc informa que durante o período eleitoral, entre os dias 02/07 e 31/10/2022 estão suspensos os processos de habilitação para colheita de material com fins de realização de exames de mormo.

Segundo a Coordenadora Estadual de Sanidade de Equídeos, Eleanora Schmitt Machado, uma das etapas consiste em um treinamento EAD nacional, localizado no site da Embrapa que, segundo a lei eleitoral, deverá suspender o acesso ao curso por ter identidade visual com o governo vigente.

Os médicos veterinários interessados nessa modalidade de habilitação podem realizar as solicitações, mas os documentos enviados ficam arquivados para quando reiniciar o andamento dos processos. As atividades dos profissionais já habilitados ficam mantidas e os exames de mormo e anemia, bem como a vacinação ou atestado para influenza, continuam sendo exigidos para as respectivas finalidades de trânsito.

Por Assessoria de Comunicação – Cidasc