Cidasc alerta sobre vespas-da-madeira em áreas de reflorestamento

A Cidasc está orientando quanto ao controle da vespa-da-madeira bastante notada em regiões de áreas de reflorestamento de pinus em Santa Catarina.

Conforme o engenheiro Agrônomo Diego Medeiros, este é o período certo para fazer a aplicação do controle biológico devido ao tempo hábil para esterilizar as fêmeas. Caso sejam encontradas plantas amareladas, com respingos de resinas, principalmente em terras que não foi feito o uso de técnicas silviculturais para a prevenção, o agricultor deve procurar a Cidasc. Em Santa Catarina, estas plantações se concentram no Meio-Oeste e na região dos Planaltos. Apesar de não haver uma área concentrada, o Extremo-Oeste possui áreas plantadas em pontos pela região. Por isso, vale o alerta para moradores desta localidade.

O ataque acontece nos meses das estações primavera e verão, porém no outono e no inverno é o período de desenvolvimento delas nos troncos. O engenheiro Agrônomo, disse que a vespa-da-madeira permanece sob controle em todo o território catarinense.