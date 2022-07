Quer morar em um bairro comercial? Saiba como calcular valor do imóvel para venda

Você é adepto da calmaria dos bairros residenciais ou prefere as comodidades dos comerciais? E sobre os custos, você acha que vale a pena morar em um bairro comercial? Como calcular o valor do imóvel para venda?

Se você está pensando em comprar, vender, ou mesmo alugar um imóvel, certamente já se fez alguma dessas perguntas.

Para lhe ajudar a responder algumas delas, apresentaremos, no artigo de hoje, alguns pontos vantajosos do bairro comercial e como calcular o valor do imóvel para venda nesses locais.

O que considerar ao escolher entre um bairro residencial ou comercial

O Bairro Residencial tem como atração sua tranquilidade e sossego, enquanto o comercial traz a vantagem de estar perto da maioria dos serviços que você precisa.

Ou seja, tudo depende do seu estilo de vida e prioridades. Para os que preferem sossego, paz e maior sensação de segurança, os bairros residenciais realmente podem ser uma boa opção.

Já o bairro comercial atrai pelo movimento, vida noturna e proximidade com comércios. Além disso, existem outras comodidades que tornam o bairro comercial mais atraente, tais como a presença de hospitais, pontos de transporte público, farmácias, entre outras.

A principal desvantagem dessas localidades pode ser o custo de vida, incluindo o do imóvel. Assim, antes de optar por morar em um bairro comercial, é importante saber como calcular valor de imóvel para venda, para conhecer bem a diferença.

No entanto, até este fator é variável e, procurando bem, você encontra valores bem parecidos com um bairro residencial e os benefícios, com certeza, acabarão compensado a diferença.

Quando optar por morar no comercial?

Mora em um bairro comercial é mais indicado quando você dá mais prioridade à comodidade do que a tranquilidade. Isso porque, as facilidades oferecidas por estes locais serão grandes diferenciais para sua permanência.

Além disso, em alguns momentos, os bairros comerciais também podem ser bem tranquilos, lhe garantindo os necessários momentos de paz.

Como já citamos, o preço de um imóvel nessas localidades pode acabar sendo um pouco mais elevado. Contudo, o fato de não precisar usar carro para tudo, é só um dos que farão essa diferença valer a pena.

Ou seja, escolha um bairro residencial quando sua prioridade é estar perto de comércios e serviços como:

Farmácias;

Hospitais;

Shoppings;

Hipermercados e outras grandes lojas de varejo;

Empresas de materiais de construção;

Mecânicas e borracharias;

Esses são serviços que você usa quase que diariamente, portanto, ter acesso a eles bem próximo da sua residência é um grande diferencial. Tudo se torna muito mais rápido e prático.

Vale a pena? Como calcular o valor do imóvel?

Como você já deve ter concluído, as suas prioridades é que irão dizer se, do ponto de vista pessoal, vale a pena ou não morar em um bairro comercial. Visto que isso depende de uma série de fatores, como o tamanho da sua família, a preocupação com segurança, entre outros.

Já em relação ao ponto de vista financeiro, é importante estar bem informado dos valores das propriedades nesses locais. Existem muitas variáveis que influenciam ao calcular o valor do imóvel, portanto, o mais indicado é procurar um profissional ou empresa para realizar este serviço.

Para aqueles que já se decidiram e pretendem apostar em bairros comerciais, investindo em um imóvel,a CashMe oferece as melhores opções de empréstimo com garantia de imóvel que o mercado pode oferecer a seus clientes.

Aqui na CashMe, tudo é possível. Faça uma consulta conosco hoje mesmo e coloque seus sonhos para fora do papel!