Ação promove coleta de embalagens vazias de agrotóxicos em comunidades de São Joaquim

Uma ação especial de coleta de embalagens de agrotóxicos vazias foi realizada em São Joaquim no dia 14 de julho. A atividade foi organizada por estudantes de ensino médio do Colégio São José em parceria com o Inpev (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) e teve entre os apoiadores a Cidasc, através dos Departamentos Regionais de São Joaquim e de Lages.

Um caminhão do Inpev foi posicionado durante algumas horas em comunidades do interior de São Joaquim, nas localidades de Despraiado, Luizinho e Boava, para receber as embalagens de agrotóxicos. Durante o dia foram recebidas 4.970 embalagens rígidas, 155,5 kg de embalagens flexíveis e 76 kg de caixas de papelão. Os engenheiros agrônomos Yuri Jivago Ramos e Paulo Tarcisio de Borba, da Cidasc, acompanharam a atividade.

As embalagens deste tipo de insumo não podem ser descartadas no lixo comum ou lixo reciclado. Tampouco podem ser reutilizadas ou deixadas no campo. Depois que o produto é usado, o produtor deve fazer a tríplice lavagem das embalagens com água, despejando esta água no tanque do pulverizador. Após a realização deste procedimento, as embalagens devem ser entregues nos postos de entrega voluntária específicos para este fim.

Por Denise De Rocchi

Assessoria de Comunicação – Cidasc