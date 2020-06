Clube do Livro: “Dica do Dia” 27/06/2020

Essa semana estamos muito trevosos aqui no clube…

Já estou começando a ficar com medo da minha sombra, muito suspense, mistério e terror, ao virar de cada página.

Mas vamos respirar fundo e trabalhar a nossa coragem em mais uma história cheia de horror.

A Capela, Jefferson Passos

Ano publicação: 2016

Editora: Independente

Gênero: suspense, horror e terror

Disponível em e-book na Amazon

Sinopse

Um passeio entre amigos tem um destino inusitado e apavorante. Lídia, Vítor e Lucas se vão. Agora é a vez de Anna e Marcelo provarem o gosto peculiar do medo. Um ser maligno e cheio de mistério anseia pela morte do casal e não dará sossego enquanto não acabar com os dois. Um mal que eles não conseguem ver, mas está presente, que sabe de todos os segredos até os inconfessáveis. O isolamento em uma tenebrosa capela abandonada em um canavial dá passagem para o mal, revelando os piores segredos, conflitos e angústias que Anna e Marcelo podem carregar. “A Capela” é um convite perfeito para o leitor que gosta de uma narrativa intensa, cheia de adrenalina, influenciando a vivência em uma história surreal.

Pegue seu terço, abra a Bíblia e repita “Em nome do Mal, Amém!”

Faça o sinal da cruz invertida.

Pronto! Já está abençoado para ler!

