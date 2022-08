Vendas de maçãs miúdas aumentam em junho; preços sobem

Na última semana (08 a 12/08), houve uma maior procura por maçãs miúdas nas regiões classificadoras, sobretudo as de Cat 3. Isso porque, segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, os preços das graúdas estão elevados, devido ao estoque bastante baixo. Assim, as frutas de menores calibres possuem preços mais atrativos aos compradores, que estão buscando-as mais – o que até impulsionou as cotações nesta semana.

Dessa maneira, a gala 110 Cat 3 foi comercializada por R$ 80,40/cx de 18 kg na média das regiões classificadoras, valor 5,47% maior que o da semana anterior. Para esta semana, há receio quanto à procura se enfraquecer devido à chegada da segunda quinzena, quando geralmente o comércio recua. Porém, os estoques de maçã continuarão restritos.

Fonte: Cepea/Hortifruti