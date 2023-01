Taxista é assaltado, amarrado e abandonado em mata em São Joaquim

Um taxista de Lages foi assaltado, amarrado e abandonado em uma mata de São Joaquim na tarde de segunda-feira (10). Segundo o proprietário do veículo que a vítima utilizava, o carro foi roubado por dois homens que se passaram por passageiros e foram presos na madrugada desta terça-feira (10) no município de São José.

Segundo o proprietário, por volta das 17h de ontem, dois homens teriam abordado o taxista em Lages, e solicitado uma corrida até a empresa Ambev. Pouco antes de chegar até o local, o motorista foi rendido e um dos suspeitos teria assumido o controle do carro e anunciado que não machucariam a vítima, apenas ficariam com o veículo.

Próximo à entrada da cidade de São Joaquim a Painel, os criminosos adentraram uma estrada do interior e abandonaram a vítima amarrada em uma mata próxima, comunicando que não poderia sair do local dentro de uma hora. Às 18h30min, o taxista teria solicitado ajuda de um veículo que passava pela rodovia, comunicando ao proprietário do carro sobre o ocorrido. Ao saber da ocorrência, o homem se deslocou até São Joaquim e acionou os policiais.

Na cidade, os policiais montaram uma barreira para localizar o veículo e orientaram a vítima a registrar um boletim de ocorrência em Lages. Na madrugada desta terça-feira (10), por volta das 2h, o proprietário do automóvel recebeu a informação de que o veículo havia sido encontrado em São José e os ladrões foram presos.