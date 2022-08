Maçãs Fuji de São Joaquim começam a receber o selo de Indicação Geográfica

Uma conquista! Nesta semana as maçãs de São Joaquim começaram a ser embaladas com o selo de Indicação Geográfica (IG).

Reconhecimento agrega valor econômico à fruta, além de destacar sua história e características únicas.

A qualidade da Maçã Fuji da região de catarinense de São Joaquim foi reconhecida pelo selo de Indicação Geográfica (IG), na espécie Denominação de Origem (DO). A conquista foi conferida dia 3 deste mês, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e atesta as características exclusivas da fruta, relacionadas ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e o processo de produção desenvolvido há cerca de cinco décadas. Com a IG, a Maçã Fuji da região de São Joaquim tem mais condições de agregar valor econômico e conquistar novos mercados.

Esse reconhecimento é resultado da parceria firmada entre o Sebrae/SC, a Associação de Maçã e Pera de Santa Catarina (Amap), a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures), a Secretaria Estadual de Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

“A região de São Joaquim foi reconhecida como uma área de produção delimitada com qualidades distintas e definidas pelo território, a partir de estudos da relação entre o homem, o produto e o território, caracterizando os fatores históricos, culturais e naturais para o produto”, afirma Mara. “Além de agregação de valor ao produto, há outros benefícios, como o incremento do turismo nas regiões que recebem o selo de Indicação Geográfica”, acrescenta.

Pelo alto grau de adaptabilidade às condições da Região de São Joaquim, o produto possui características diferenciadas na qualidade dos frutos quando comparada às demais regiões produtoras do País. A região possui o maior número de produtores, detém a maior produtividade do Brasil e colhe 66% do total de produção nacional dessa cultivar.

Segundo o diretor administrativo da Associação de Maçã e Pêra de Santa Catarina (Amap), Diego Nesi, os trabalhos dos parceiros para a conquista do selo começaram há cerca de quatro anos e representam um avanço, valorizando o produto e o turismo. “Ele acrescenta que a qualidade da Maçã Fuji já era reconhecida no nosso município e o selo veio projetar o reconhecimento nacional e internacional, como uma das melhores maçãs do mundo.