MP-SC alerta para novo golpe que envolve Pix e depósitos; entenda

Um novo golpe está sendo praticado por estelionatários no Brasil. O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) emitiu um alerta sobre estelionatários que se passam por servidores e Promotores de Justiça do MPSC e cobram depósitos.

Segundo o MP-SC os estelionatários ligam pedindo pix e depósito em contas particulares para “retirar processos”, extinguir medidas protetivas ou soltar presos, em nome da instituição. A instituição emitiu uma nota alertando que não pede pix ou depósito em contas particulares e que não ligam ou enviam mensagens pelo WhatsApp para fazer esse tipo de pedido.

Casos

De acordo com a instituição, nos últimos dias, em uma cidade do Extremo-Oeste catarinense, uma pessoa, dizendo ser um Promotor de Justiça, entrou em contato com uma cidadã por mensagem de WhatsApp solicitando a transferência de R$ 1,3 mil por meio de pix.

O Ministério Público frisa que caso qualquer cidadão receba solicitações como essa descrita, deve-se imediatamente informar à Polícia e à Promotoria de Justiça da Comarca.

Com informações: O Municípioblumenau