Embrapa prevê queda no preço pago por litro de leite

A Embrapa Gado de Leite prevê um reajuste para baixo dos preços pago por litro de leite, voltando à situação registrada antes da escassez atravessada no primeiro semestre de 2022. A informação é do coordenador da Aliança Láctea Sul Brasileira Airton Spies.

A nota de conjuntura de mercado divulgada na semana passada aponta para queda em função de vários fatores. Uma delas se deve ao aumento expressivo dos lácteos nas gôndolas dos supermercados, a exemplo, do leite UHT que aumentou 25% apenas esse ano. Isso incentiva a redução do consumo pela população, principalmente dos de baixa renda. Por outro lado, há uma redução na oferta de leite verificada desde o segundo semestre de 2021. Apenas em 2022 foi produzido 9,1% a menos de leite se comparado com o ano passado. Isso provocou aumento do preço ao produtor e ao consumidor final. Mas devido ao melhor preço pago à quem produz, a projeção é que isso chame atenção de muitos agricultores que possivelmente trabalharão com gado leiteiro. Desta maneira voltando a ter muito produto para baixa saída.

O cenário para os próximos meses se apresenta bem complicado aos produtores que terão de realizar ajustes nos custos de produção. Mesmo com a queda de preço dos principais insumos no Brasil. O coordenador da Aliança Láctea Sul Brasileira Airton Spies, citou como exemplo o adubo para fertilizantes e o milho que teve um pequeno recuo. Porém, as margens devem se estreitar em virtude da dificuldade para a venda do leite spot, aquele leite cru comercializado entre indústrias, que acaba impulsionando os preços para cima. Somado ainda a queda no consumo do leite nesta primeira quinzena de agosto, poderá haver uma redução no apetite na compra do leite.

Por isso, o coordenador destacou que os produtores devem estar atentos aos custos de produção para manter alguma rentabilidade ao produtor. Isso é uma característica do mercado de lácteos por depender praticamente apenas do consumo interno que oscila muito com o poder de compra do brasileiro. O Brasil exporta uma quantidade mínima de leite, dificultando a estabilização dos preços.

Fonte: Portal Peperi